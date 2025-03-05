國際油價繼續降！OPEC+增產、關稅衝擊 創6個月新低

國際油價週二（4日）下跌，觸及6個月來低點，續創今年新低。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅，而中國方面也將對美國採取報復性關稅，加上有消息稱OPEC+擬在4月增產，國際油價週二（4日）下跌，觸及6個月來低點，續創今年新低。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌11美分，或0.2%，收每桶68.26美元，為去年11月以來的最低水準。

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布蘭特原油5月交割價下跌58美分，或0.8%，收每桶71.04美元，為去年9月以來的最低水準。

美國對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%關稅的措施已生效，其中對加拿大能源產品加徵 10% 關稅，而對中國進口商品的關稅則從10%上調至20%。

分析人士預計，這些關稅將抑制經濟活動與能源需求，進一步拖累油價。

中國迅速反擊，宣布對多種美國農產品和食品徵收10%至15%的額外關稅，並將25家美國企業列入出口和投資限制名單。

OPEC+週一同意如期執行4月的增產計劃，每日產量的增幅為13.8萬桶，這是OPEC+自 2022 年以來首次增加產量。

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