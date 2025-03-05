晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價繼續降！OPEC+增產、關稅衝擊 創6個月新低

2025/03/05 09:14

國際油價週二（4日）下跌，觸及6個月來低點，續創今年新低。（路透）國際油價週二（4日）下跌，觸及6個月來低點，續創今年新低。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅，而中國方面也將對美國採取報復性關稅，加上有消息稱OPEC+擬在4月增產，國際油價週二（4日）下跌，觸及6個月來低點，續創今年新低。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌11美分，或0.2%，收每桶68.26美元，為去年11月以來的最低水準。

布蘭特原油5月交割價下跌58美分，或0.8%，收每桶71.04美元，為去年9月以來的最低水準。

美國對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%關稅的措施已生效，其中對加拿大能源產品加徵 10% 關稅，而對中國進口商品的關稅則從10%上調至20%。

分析人士預計，這些關稅將抑制經濟活動與能源需求，進一步拖累油價。

中國迅速反擊，宣布對多種美國農產品和食品徵收10%至15%的額外關稅，並將25家美國企業列入出口和投資限制名單。

OPEC+週一同意如期執行4月的增產計劃，每日產量的增幅為13.8萬桶，這是OPEC+自 2022 年以來首次增加產量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財