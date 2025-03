馬斯克惹議、特斯拉車主劃清界線 ! 美掀起「後悔貼紙」購買潮

馬斯克從政備受爭議,美國許多特斯拉車主貼上「後悔貼紙」,以劃清界線。(擷取自Reddit平台)

〔財經頻道/綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)涉入美國政治、干預德國大選,引爆兩地消費者不滿,特斯拉1月在歐洲銷量暴跌,股價也一路下跌,今年以來已經累跌33%。外媒報導,近期全美各地爆發抗議馬斯克和DOGE的人潮,歐、美兩地特斯拉車主,也出現大量購買反馬斯克的保險桿貼紙來劃清界線,相關照片正在美國社群平台掀起熱議。

報導指出,有鑑於馬斯克與特斯拉的關係密不可分,導致已購買特斯拉的歐、美車主,以「後悔貼紙」的明顯方式,貼在汽車上,與具有爭議性的馬斯克保持距離。

在美國社群媒體上瘋傳的多張照片顯示,這些特斯拉車主在汽車上貼著包括「Elon ate my cat;伊隆吃了我的貓」,以及「Anti-Elon club;反伊隆俱樂部」。

另一條「I Bought This Before We Knew Elon Was Crazy;我在知道伊隆瘋了之前就買了它」的後悔貼紙,張貼在Model Y上的貼紙的圖片後,引發了1000多條評論,隨後該貼文也出現在其他幾個Reddit貼文中,引發網友廣泛討論。

據報導,「我在知道伊隆瘋了之前就買了這輛車」等貼紙銷量持續激增,該款貼紙售價為6.99美元,已成為亞馬遜第3暢銷商品之一。據報導,一家銷售此類貼紙的企業聲稱,每天可售出數百張,因為特斯拉車主希望與該汽車製造商的執行長劃清界線。

《紐約時報》指出,該款貼紙的設計者剛推出該產品時,每日僅賣出5到10張貼紙,隨著馬斯克越來越公開支持川普,更多的訂單開始湧入,現在已在全球30個國家售出超過1.8萬張貼紙。

由於馬斯克不務正業從政,特斯拉歐洲銷量幾乎腰斬,今年1月特斯拉在歐洲銷量銳減45%,當中又以西班牙銷量暴跌最多、達75%,法國銷量暴跌63%,德國大減59%。

在特斯拉股價方面,自2024年11月5日川普總統大選獲勝以來,特斯拉股價持續飆漲,於12月17日觸及479.86美元高點後開始一路下跌。單季2025年2月的股價跌幅高達28%,創2022年12月(下跌37%)以來,表現最差的1個月。

特斯拉股價昨日持續下跌,盤中一度大跌8%,為納斯達克100成份股中排名第二差的股票、僅次於英特爾。昨日終場跌勢收斂至4.43%、以272.04美元作收。

《金融時報》報導,上週四美國一個管理4兆美元(約新台幣131.2兆元)的退休基金「教師聯合會」 (American Federation of Teachers)呼籲6家大型資產管理公司,包括貝萊德、先鋒集團、道富集團、富達投資,以及T. Rowe Price、TIAA需重新評估對特斯拉的投資立場。

報導指出,許多特斯拉車主對馬斯克在網路上的表現和爭議性觀點感到不安,許多潛在的特斯拉客戶也正推遲購買特斯拉的計畫。

