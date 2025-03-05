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汽車製造商警告：川普關稅將導致汽車價格大漲25％

2025/03/05 09:06

汽車製造商警告，川普關稅將導致汽車價格大幅上漲。（美聯社資料照）汽車製造商警告，川普關稅將導致汽車價格大幅上漲。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一個代表幾乎所有主要汽車製造商的貿易團體週二（4日）警告，美國總統川普（Donald Trump）對加拿大、墨西哥進口汽車徵收25％的新關稅，將導致汽車價格大幅上漲。

《路透》報導，代表國際汽車大廠的產業團體汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）負責人博澤拉（John Bozzella）表示，所有汽車製造商都將受到美國對加拿大、墨西哥徵收關稅的影響。該團體成員包括通用汽車（General Motors）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）。

博澤拉指出，多數人預計某些車款的價格將上漲高達25％，這對於汽車價格和車輛供應造成的負面影響將立即顯現。汽車製造商已發出警告，關稅將破壞北美超過25年來整合的供應鏈，一些汽車零件在最終組裝之前，可能要跨越邊境6次甚至更多。

博澤拉補充，產業不可能一夜之間就將汽車生產和供應鏈轉移，這就是現在所面臨的挑戰和困境，北美的汽車關稅在推動就業機會回流美國之前，可能會先導致消費者的成本增加。

斯泰蘭蒂斯週二告知經銷商，車廠將繼續與川普政府針對「可能增加客戶成本負擔」的關稅進行交涉。根據《路透》看到的電子郵件，由於汽車產業在北美高度整合，這些關稅將使斯泰蘭蒂斯的旗艦品牌克萊斯勒（Chrysler）、道奇（Dodge）、吉普（Jeep）和公羊貨車（Ram）等品牌在南韓、日本和歐洲進口商的競爭中處於劣勢。

許多汽車製造商上週會見了美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），呼籲川普政府不要大規模上調關稅。福特執行長法利（Jim Farley）警告，對墨加徵收25％的關稅將「嚴重打擊」美國汽車產業，現在看到的是「龐大的成本」以及「一片混亂」。

車業工會美國汽車工人聯合會（UAW）則讚賞川普的政策，並提到他將在4月採取進一步關稅措施的計劃。工會表示，很高興看到美國總統採取積極行動，結束給勞工階級帶來衝擊的「自由貿易災難」，期待與白宮合作，在4月制定汽車關稅，使勞工階級受惠。

美國國際汽車經銷商協會（American International Automobile Dealers Association）指出，經銷商已經面臨車輛和零件價格上漲，以及高利率的問題，關稅可能直接導致標價增加數千美元。

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