貿易戰現轉機？川普擬減少加墨部分關稅 美商務部長透內幕

美國總統川普週一（3日）宣布，對加拿大和墨西哥的25%關稅會在週二如期生效。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北美關稅大戰正開打，不過美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（4日）表示，川普「可能」很快就會宣布，會和加拿大和墨西哥達成關稅妥協協議，而這潛在的協議，可能涉及削減對墨西哥和加拿大進口商品的25%部分關稅。

《CNBC》報導，盧特尼克接受福斯財經新聞網（Fox Business）訪問時稱，與加拿大和墨西哥的妥協方案，可能最快會在週三（5日）公布。

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盧特尼克週二下午說：「今天一整天，加拿大和墨西哥都在給我打電話，試圖證明他們會做得更好」、「總統正在傾聽，因為你知道，他（川普）非常非常公平，也非常理性。所以我認為他會與他們達成某種協議。」

雖然盧特尼克沒有明確透露川普會同意哪些內容，但他暗示，川普願意與加拿大和墨西哥「各退一步」。同時，他似乎也排除了川普會完全取消關稅的可能性。

盧特尼克強調，這次的宣布，不會是另一輪的暫緩徵收關稅措施。

盧特尼克描述了一種可能的協議，也就是加拿大和墨西哥承諾「做得更多」，屆時川普則會在某種程度上「與你們各讓一步」。

川普週一（3日）宣布，對加拿大和墨西哥的25%關稅會在週二如期生效，之前這項措施暫緩了1個月。

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