台積電加碼投資又掀疑美論 謝金河：台灣異常難受、卻異常安全

台積電董事長暨總裁魏哲家（中）昨在白宮與川普（左）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電（2330）4日宣布將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國廠，消息一出，引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河發文指出，「台灣應該受到鼓舞，不必擔心先進技術被人偷走，因為到美國設廠，台積電主要客戶幾乎都在美國」，並指這可能也是美中角力更深層的布局。他也形容「台灣異常難受，卻異常安全」

謝金河在臉書發文指出，2017年他和明居正教授還不太熟悉的時候，明居正曾當面對他說「台灣異常難受，卻異常安全」！一直到今天，他仍然牢牢記住對方的話。

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謝金河指出，這幾天，有兩件熱門大新聞佔據FB的版面，一個是烏克蘭總統澤倫斯基到白宮，卻當場和川普，范斯撕破臉。他表示當澤倫斯基在白宮慘遭羞辱的時候，台灣很多疑美論的人又站出來說：今日烏克蘭，明日台灣！他們都認為美國一定是只顧自己利益，放棄台灣。

不過針對此問題，他也直接詢問明居正，對此明居正回應「說失去烏克蘭，美國會丟掉面子，但如果失去台灣，美國霸權也不會存在，台灣才是美國丟不得的命根子」。

針對台積電投資美國4年1000億美元，很多疑美論的人又出來說台積電掏空台灣，名副其實成了美積電。不過對此問題，謝金河指出，在川普當選後他就曾指出：日本首相石破茂宣布投資美國一兆美元，孫正義的ARM也宣布在美國投1000億美元，他認為「台積電不但要宣布投資美國，而且金額不能少於ARM，現在看起來就是這樣」。

謝金河指出，台積電是被川普點名最多次的企業，怎麼可能不響應川普的號召？他認為「幫川普做業績，換取川普對台灣保護的承諾，這是台灣要付出的代價」。謝金河也說，台積電已經是世界級大企業，不經過這次考驗怎麼可能「轉大仁」？他也贊成劉泰英的說法，認為經過這次考驗，台積電才會更強大！

謝金河表示，台積電在美國總共投資1650億美元，放眼全球企業，有幾個國家或企業有這個能耐？台灣應該受到鼓舞，不必擔心先進技術被人偷走，因為到美國設廠，台積電主要客戶幾乎都在美國。

謝金河也提到，接下來要觀察的是，美國對AI晶片可能採取嚴密的管制，台積電在美國接受監管，也是必要手段。台積電投資美國1000億美元，乍看是掏空台灣，更深層來看，可能也是美中角力更深層的布局。

謝金河在文末指出，川普的戰略，一開始看起來很粗魯，但需要一些時間觀察，最後才會浮現答案。他把兩件大新聞簡單化，看起來又印證了明居正教授的說法：台灣異常難受，異常安全！

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