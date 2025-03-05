川普真要收回巴拿馬運河？李嘉誠出售2港口經營權給美國公司

香港長江和記實業公司同意將其在巴拿馬運河主要港口運營商的權益出售給貝萊德等公司，圖為巴爾博亞港的景色。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，一再抨擊中國對巴拿馬運河的影響力，誓言收回巴拿馬運河，而巴拿馬政府在美國壓力下，也宣布退出中國「一帶一路」。現在傳出香港富豪李嘉誠旗下公司，將出售巴拿馬運河港口的經營權給美國貝萊德-TiL財團。

綜合外媒報導，總部位於香港、擁有巴拿馬運河起點和終點兩港口經營權的港商長江和記實業公司4日表示，貝萊德等財團將以142.1億美元收購和記港口集團80%股權，包括於23個國家43個港口擁有、營運、發展共199個泊位，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，及其他涉及用於控制和營運有關港口的資產。和記港口並向該財團出售巴拿馬港口公司90%權益，這家公司擁有及經營巴拿馬運河的巴爾博亞（Balboa）及克里斯托瓦爾（Cristobal）兩個港口。

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貝萊德-TiL財團由貝萊德（BlackRock）、美國投資管理公司Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited合組而成。

路透報導，據知情人士透露，總部位於紐約的全球最大資產管理公司貝萊德已向白宮和國會領導層告知這筆交易。該人士表示，這將是貝萊德迄今最大的基礎建設投資。

川普週二晚間將向美國國會發表講話，宣揚其第二任期前6週所取得的成功，而巴拿馬運河兩港口的易主，似乎是他外交的又一次勝利。目前美國國務院、白宮、國家安全委員會和巴拿馬政府均未對此做出回應。

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