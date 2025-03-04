尾盤轉貶為升 台幣收32.913元、小升0.4分

新台幣以32.913元兌1美元作收，小升0.4分。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕受到美國科技股修正拖累，台股早盤一度重挫近400點、終場下跌159點，新台幣也一路走貶，盤中最低來到32.976元兌1美元；不過，因出口商持續拋匯，加上央行尾盤進場調節，新台幣轉貶為升，終場以32.913元作收、小升0.4分，終結連2貶，合計台北及元太外匯市場總成交量放大到20.325億美元。

外匯交易員表示，台股重挫，外資已連續2日賣超逾500億元，外資上午匯出不少，加重新台幣貶值壓力，但午盤後匯出力道減弱，加上出口商拋匯，央行也進場調節，新台幣尾盤由貶轉升，終場小升0.4分，終結連2貶。外匯交易員認為，預料新台幣後續走勢仍偏弱，但因出口商趁機進場拋匯，具一定支撐力道，新台幣應不致於太快貶破33元大關。

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根據中央銀行統計，今日截至下午4點止，美元指數下跌0.7%，主要亞洲貨幣多走升，日圓升值0.56%、新加坡幣升0.22%、人民幣升值0.15%、越南盾升0.08%、新台幣升0.01%，韓元則重貶1.2%。

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