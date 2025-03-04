亞光2024年獲利創17年高點 續攻3大商機

亞光2024年獲利創17年高點。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）公告去（2024）年財報，營收230.47億元、年增29%，毛利率18.6%，稅後淨利16.16億元、年增達108%，創2008年以來新高，每股稅後盈餘（EPS）5.79元。展望後市，亞光指出，將持續掌握車載鏡頭與高階手機鏡頭升級商機，也將持續受惠數碼相機市場熱絡。

亞光去年第四季營收則為63.17億元，年增率31%，營業毛利約11.69億元、年增率40%，營業淨利約5.21億元、年增率124%，稅後淨利約3.74億元、年增率34%，每股稅後盈餘1.34元。

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展望今年，亞光表示，將持續運用多元化的光學產品設計與製造能力，發揮產品多元效益，包含掌握車載鏡頭市場、高階手機鏡頭升級發展，以及數碼相機市場熱絡共3大商機；同時繼續深化Metalens布局，與新加坡MetaOptics公司合作發展各項創新產品，特別是世界首創Metalens全彩照相模組，以技術創新優勢，搶占未來AI快速發展所帶動光學鏡頭商機，包括如VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境）市場等。

此外，亞光指出，已聚焦3大發展契機與效益；包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場；菲律賓新廠也計劃加速進行，打造成為重要生產基地之一，並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。

亞光董事長賴以仁日前表示，今年全球數碼相機需求續熱，車載鏡頭切入美系電動車大廠、Metalens也持續推進，營運正向；而各國際大廠仍關注機器人題材，亞光有小量出貨數家客戶，不過放量還待時間，今年仍僅小量出貨。

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