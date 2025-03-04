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對房市不悲觀 中工推三大案、總銷破千億

2025/03/04 13:26

知名豪宅「陶朱隱園」，每週平均賞屋組數8至9組，其中不乏科技業董座，以及已在信義計劃區有豪宅的高資產族群。（記者徐義平攝）知名豪宅「陶朱隱園」，每週平均賞屋組數8至9組，其中不乏科技業董座，以及已在信義計劃區有豪宅的高資產族群。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕對今年房市不悲觀，中華工程今宣布三大案齊發，合計總銷至少一千億元，其中備受矚目知名豪宅「陶朱隱園」，每週平均賞屋組數8至9組，其中不乏科技業董座，以及已在信義計劃區有豪宅的高資產族群。

中華工程發言人程安慈指出，「鳴森大苑」是北市民生社區的海砂屋都更案，分為「碧硯閣」以及「鳴森苑」等兩案，前者銷售已達7成，預計今年第三季可以交屋，後者則銷售2成左右。

至於，廠辦案「雲宇宙AI園區」總銷上看550億元，目前銷售已達2成，且今年1月最新成交價、每坪約56萬元。

程安慈指出，該廠辦案位於新北市土城工業園區，總樓地板面積逾10萬坪，預計2026年第三季完工。

對於近期受政策因素干擾，房市買氣萎縮，此時推出三案，是否擔心後續房市買氣，程安慈認為，台灣房市仍有多項樂觀因素。尤其AI產業的蓬勃發展，特別是在半導體和科技領域，將持續吸引國際企業與人才，進而推動相關地區的房地產需求。民眾剛性需求仍然存在，尤其在雙北區域，對房地產的需求仍然強勁，預計今年台灣房市將呈現價平量減的狀況。

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