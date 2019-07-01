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中國民眾囤積近1兆美元 人行下令調降存款利率

-0001/11/30 00:00

由於中國經濟低迷，加上美國發動關稅戰，中國散戶投資人和企業大量囤積美元，中國人民銀行已要求銀行業調降美元存款利率。（法新社資料）由於中國經濟低迷，加上美國發動關稅戰，中國散戶投資人和企業大量囤積美元，中國人民銀行已要求銀行業調降美元存款利率。（法新社資料）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》 報導，由於中國經濟持續低迷，加上美國總統川普對中國發動關稅戰，中國散戶投資人和出口商大量囤積美元，並導致人民幣貶值，中國人民銀行（央行）已要求國內銀行業調降美元存款利率。

　官方數據顯示，在美元收益率較高和人民幣匯率下滑的情況下，中國散戶投資人和出口商積累了近1兆美元（約33兆台幣）的存款。

　知情人士透露，過去幾週中國各地的大小銀行都接到了中國人行的通知，要求他們下調美元存款利率。此一指令似乎是在阻止美元存款的進一步上升，刺激民眾將美元兌換成人民幣。

　一位銀行業知情人士表示：「上級指示我們降低美元存款利率，很多同業已經這麼做了。監管機構似乎對國內持有的美元現金比例感到擔憂。」

　針對上述消息，中國人行並未做出回應。

　中國一些銀行已宣布下調利率。東亞銀行表示，將從3月初開始，將2萬美元或以上的1年期美元存款利率從目前的4.4%下調至3.5%。

　南京銀行2月稍早表示，已將3000美元以上的美元存款3個月期利率，從1月設定的4.3%下調至2.1%。

　由於中國實施的資本管制，加上民眾傾向於以美元儲蓄，中國國內美元存款的收益率低於國際市場，國際市場3個月期美元存款利率目前約為4.5%。但仍高於國內貨幣收益率，人民幣3個月期存款利率約為1%或更低。

　知情人士稱：「目前人民幣利率如此之低，每個人都通過美元存款進行套利交易。」

　2月中國外匯存款增加至8924億美元，為2023年4月以來的最高水準。根據中國人行的數據，家庭外匯存款為1461億美元，年增18%，企業存款則增至4519億美元。

　美國利率上升與中國債券收益率下降，之間的巨大差距一直是削弱國內投資人對人民幣吸引力的一大因素。今年1月，此一收益率差距創下歷史新高。　

　美國總統川普的關稅威脅和國內經濟不穩定，也導致人民幣貶值。自去年11月川普贏得大選以來，人民幣兌美元匯率已下跌 2.2%。

　中國人行曾在2023年僅要求5大國有銀行下調美元存款利率，上限為 2.8%。這5大銀行分別是中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行 、中國建設銀行和交通銀行，他們的總資產約占中國銀行業的40%。

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