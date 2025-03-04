川普執政 美國人申請英國身分創新紀錄 !

2024年超過6100名美國人申請英國公民身分，創史上新高。 （美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國人在2024年申請英國公民身份的人數已經超過6千人，是自20年以來的最高紀錄，較上一年大增26%。《金融時報》報導，只要是2大因素推升，包括川普重掌白宮，以及英國稅制改變。

根據英國內政部公布數據顯示，2024年第4季美國公民申請數量特別明顯、達1700件，跟前一年同期相比增加40%。

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移民律師表示，川普重執白宮，明顯推升美國公民申請英國國籍的數量。此外，英國最近的稅制變動，也間接鼓勵很多美國人加緊申請英國護照以備離境之需。

法律事務所Farrer & Co的合夥人Elena Hinchin指出，美國的政治情勢，是推動更多美國人對英國居留權產生興趣的重要因素。

她說：「從美國大選前夕開始，我們確實看到更多美國人對英國國籍感興趣，而且這股興趣遠高於川普第一次執政期間」。

此外，英國廢除非居籍者納稅制度（Non-doms regime），讓很多居住在英國的美國有錢人，在離境前申請英國國籍，主要著眼於英國稅制變動，而申請英國國籍。

據報導，從2022年底開始，美國人的申請數量就持續穩定上升，2024年共超過6100名美國人提出申請，這是20年前開始統計以來最多的1年，跟2023年相比增加26%。

依規定，申請英國國籍的人必須已經在英國居住滿5年，或其父母擁有英國國籍。如果跟英國公民結婚，則需在英國居住滿3年即可申請。

數據顯示，2024年英國國籍的總申請量成長6%、達25萬1000件，同樣創下新高。此外，申請愛爾蘭國籍的美國人也呈現增加趨勢；數據顯示，2024年來自北美地區且具有愛爾蘭血統人士的申請件數增加46%。

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