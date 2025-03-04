國際油價跌不停！下挫至12週低點 續創今年新低

國際油價週一（3日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OPEC+傳出將在4月繼續按計劃增產，且市場擔心美國關稅可能損害全球經濟增長和石油需求。國際油價週一（3日）下跌，來到12週以來新低。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌1.39美元，或2%，收每桶68.37美元。

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布蘭特原油5月交割價下跌1.19 美元，或 1.6%，收每桶 71.62 美元。

這是布蘭特原油自去年12月6日以來的最低收盤價，也是紐約期油自去年12月9日以來的最低收盤價。

OPEC的3位消息人士週一向《路透》表示，OPEC+決定按原計劃在4月增加石油產量。為了支撐市場，OPEC+自 2022 年以來，已達成一系列減產協議，將石油產量削減 585 萬桶/日，約佔全球供應量的 5.7%。

美國對墨西哥和加拿大徵收的關稅，將於週二（4日）生效。分析人士表示，川普計劃徵收的關稅也引發了聯準會的通膨擔憂。這可能導致聯準會長期維持高利率，進一步減緩經濟成長和能源需求。

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