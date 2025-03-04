川普一紙命令汽車「慘」業「頭殼摸咧燒」！美銷量至少掉50萬輛 電動車估漲40萬

美對墨加課25%關稅，研究顯示，美汽車銷量至少掉50萬輛，電動車估漲40萬（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普簽署行政命令，表示美國對墨西哥和加拿大商品徵收25%的關稅將於3月4日生效，對此，加拿大警告，關稅將推高美能源、汽車價格，雙方將陷入"雙輸局面"，而汽車「慘」業更首當其衝，研究顯示，關稅將使美國汽車價格上漲，其中又以電動車漲勢最兇，估漲1.2萬美元（約新台幣39.48萬元），而銷售量也將大砍，估至少減少50萬輛。

外媒報導，加拿大能源和天然資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）週一（3日）警告，關稅將為美國和加拿大帶來經濟痛苦，這對兩國而言都是一個雙輸的局面。他指出，汽油、電力和天然氣等能源價格將因關稅而上漲，同時，關稅將導致汽車價格至少漲2000美元（約新台幣6.58萬元）。

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報導指出，川普的關稅政策對美國汽車市場的影響尤其顯著，根據密西根州汽車諮詢機構Anderson Economic Group的研究，關稅將使美國汽車價格大幅上漲，特別是跨界SUV和電動車，前者成本將增加至少4000美元（約新台幣13.16萬元），後者的成本增幅將是這一數字的3倍，也就是1.2萬美元（約新台幣39.48萬元），而含有"大量"墨西哥零件的大型SUV價格將增加近9000美元（約新台幣29.61萬元），而皮卡價格將增加8000美元（約新台幣26.32萬元）。

Anderson Economic Group執行長安德森（Patrick Anderson）表示，這種成本增加將直接導致受貿易影響最大的車型銷量下滑。

川普的關稅政策不僅影響消費者購車成本，也對北美汽車產業鏈構成嚴重破壞。彭博引述知情人士消息稱，福特、通用汽車和Stellantis的高層上週透過Zoom與美國商務部進行了會談，警告關稅可能導致利潤下降、銷售銳減，甚至影響就業崗位。

Anderson指出，川普總統威脅要徵收的關稅規模如此之大，將對汽車銷售產生嚴重的負面影響，這種影響不僅限於消費者的購買能力，還將重構整個北美汽車產業鏈。

分析稱，儘管關稅尚未正式落地，但對於利潤率本就微薄的汽車製造業而言，這項政策可能帶來沉重打擊。尤其是在電動車市場，企業已投入數十億美元用於新車型研發，額外的關稅成本可能進一步加劇其財務壓力。

根據顧問公司AlixPartners美洲汽車業務負責人Dan Hearsch預測，即使在他預期的較溫和關稅上調情境下，美國汽車銷售仍可能減少50萬輛。這是因為汽車製造商將被迫停產在加拿大和墨西哥的特定車型，並盡可能將生產轉移至美國本土工廠。

在關稅實施之前，美國汽車平均售價已接近5萬美元，較5年前漲幅超20%。在美國汽車市場疲軟的背景下，這項關稅政策無疑會進一步打擊消費者的購買力。特別是那些依賴墨西哥和加拿大生產零件的暢銷車型，如雪佛蘭Silverado皮卡和福特Bronco Sport SUV，可能面臨生產停滯甚至停產的風險。

分析指出，多家主流汽車製造商的明星產品將直接受到衝擊。福特目前僅在墨西哥生產其廣受歡迎的小型皮卡Maverick、SUV Bronco Sport以及電動車型Mustang Mach-e。福特執行長Jim Farley今年2月就警告稱，對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅"將對美國汽車業造成前所未有的重創"。

通用汽車的全尺寸雪佛蘭Silverado皮卡目前分別在墨西哥、加拿大和美國生產，而Stellantis的Ram皮卡則在墨西哥和美國生產。分析師Anderson指出，這些汽車製造商可能會將部分生產轉移到美國國內，但他們很可能不得不停止銷售在加拿大和墨西哥生產的某些版本的卡車。

Anderson指出，你將看到一些車型和配置直接從市場消失。

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