晶片法案辦公室4成員工將被裁 ! 彭博揭川普「大清洗」的後果

美國晶片計劃背後的政府工作人員，也成為 DOGE裁員受害者名單中的一員。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，大刀闊斧進行聯邦政府瘦身計畫，負責520億美元晶片計劃的政府工作人員也成為DOGE裁員受害者名單中的一員。《彭博》指出，川普此舉可能會妨礙《晶片與科學法案》的實施。

《彭博》指出，美國晶片法案是前總統拜登於2022年簽署的一項跨黨派法律，撥款520億美元用於投資美國半導體的生產和研發，現今已促成超過4000億美元（約新台幣13.17兆元）的私人投資承諾，包括晶片工廠支出和供應鏈項目。

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據報導，前總統拜登卸任前已分配《晶片法案》約85%的直接資金，並簽署具有約束力的契約。

美媒《Tomshardware》指出，眾所周知，川普總統並不喜歡《晶片法案》。因此，在《晶片法案》直接資助協議裡，部分與川普行政命令及政策不符的條件，目前正在接受審查。

在拜登時代時期，晶片辦公室承諾的部分政策，包括允許晶片製造廠的工人成立工會，以及提供帶薪育嬰假等規定，都不符合川普政府的意願。

《Tomshardware》表示，川普似乎不喜歡依賴向企業提供承諾性補助，而是更喜歡透過徵收經濟關稅，來推動企業遷入美國。

據知情人士透露，此次裁員包括約20名接受自願延期辭職並於上週離開晶片計畫辦公室的員工。其中1位知情人士透露，還有大約40人被視為試用期員工將被解僱。

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