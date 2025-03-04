晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

晶片法案辦公室4成員工將被裁 ! 彭博揭川普「大清洗」的後果

2025/03/04 10:52

美國晶片計劃背後的政府工作人員，也成為 DOGE裁員受害者名單中的一員。（法新社資料照）美國晶片計劃背後的政府工作人員，也成為 DOGE裁員受害者名單中的一員。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，大刀闊斧進行聯邦政府瘦身計畫，負責520億美元晶片計劃的政府工作人員也成為DOGE裁員受害者名單中的一員。《彭博》指出，川普此舉可能會妨礙《晶片與科學法案》的實施。

《彭博》指出，美國晶片法案是前總統拜登於2022年簽署的一項跨黨派法律，撥款520億美元用於投資美國半導體的生產和研發，現今已促成超過4000億美元（約新台幣13.17兆元）的私人投資承諾，包括晶片工廠支出和供應鏈項目。

據報導，前總統拜登卸任前已分配《晶片法案》約85%的直接資金，並簽署具有約束力的契約。

美媒《Tomshardware》指出，眾所周知，川普總統並不喜歡《晶片法案》。因此，在《晶片法案》直接資助協議裡，部分與川普行政命令及政策不符的條件，目前正在接受審查。

在拜登時代時期，晶片辦公室承諾的部分政策，包括允許晶片製造廠的工人成立工會，以及提供帶薪育嬰假等規定，都不符合川普政府的意願。

《Tomshardware》表示，川普似乎不喜歡依賴向企業提供承諾性補助，而是更喜歡透過徵收經濟關稅，來推動企業遷入美國。

據知情人士透露，此次裁員包括約20名接受自願延期辭職並於上週離開晶片計畫辦公室的員工。其中1位知情人士透露，還有大約40人被視為試用期員工將被解僱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財