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明泰庫存消化到第2季 下半年恢復成長

2025/03/03 19:12

明泰董事長黃文芳。（明泰提供）明泰董事長黃文芳。（明泰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕明泰今日舉行法說，董事長黃文芳表示，原本預期2024年下半年景氣回復，但客戶庫存調節比想像中長，預期電信商、交換器庫存可望在2Q消化完畢，下半年恢復成長動能。

明泰在越南的產能佔比50%，針對川普關稅戰，黃文芳說，由於越南對美國是貿易逆差，市場會擔心，但因此若轉到另個國家，該國也會出現貿易逆差，企業無法追逐哪裡不課稅，而是要看本身是否有長期競爭力，即使關稅存在也有競爭力，若沒有貿易問題，越南也比中國成本好，是長期有競爭力地方。

黃文芳說，明泰在2年前就執行除產地之外，85%零件要有2個以上替代方案，其中1個是非中國零件，而川普關稅戰不知道除了產地外，是否也會延伸到零組件，還要密切注意，過去零件必須靠近工廠，現在則突破此思維，供應鏈不一定要在旁邊，是要以全球供應鏈的角度來思考，而過去是考量工廠的經營效率，包括良率、成本等，現在則是多了轉廠快不快、產線移轉快速與否，是因應此局勢下的配套措施。

展望2025年，明泰說，在產品策略上，交換器的部份，除了400G交換器放大出貨，同時800G交換器也將進入量產階段，至於資料中心級的1.6T交換器預計年底送樣。另外，也積極拓展日本交換器新客戶，預計年底開始出貨。在有線、無線通訊產品的方面，DOCSIS 4.0預計第一季啟動拉貨，WiFi-7產品出貨也將逐季提升。

在新市場的開發上，因應印度的寬頻基礎建設需求，明泰2025年將積極拓展印度市場，預計第一季開始小量貢獻營收，可望將為全年帶來新的營收成長動能。

黃文芳說，2024年推動集團分工縱效，以減少重複投資、追求成長，在組織調整後，明泰專業代工開發新市場新客戶，仲琦100%給明泰工廠生產，不再生產，保有軟體研發人員，硬體全數整合到明泰團隊。

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