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王品集團去年每股賺15.66元 將配發現金股利14.59元

2025/03/03 18:40

王品今天公佈去年稅後淨利12.9億元，每股盈餘15.66元，連續2年每股盈餘超過15元，兩年合計賺超過3個股本。（王品提供）王品今天公佈去年稅後淨利12.9億元，每股盈餘15.66元，連續2年每股盈餘超過15元，兩年合計賺超過3個股本。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天召開董事會通過去年第4季合併營收55.3億元，年增0.45%，稅後淨利2.7億元，每股盈餘3.25元，營收、獲利表現同步創同期新高。

累計2024年度全年合併營收222.9億元，微幅年減0.12%；稅後淨利12.9億元，每股盈餘15.66元，連續2年每股盈餘超過15元，兩年合計賺超過3個股本。

董事會決議，每股發放現金股利14.59元，配發率為93.17%。以今天收盤價235.5元計算，現金殖利率為6.2%。

王品表示，去年台灣事業群去年全年營收180億元，再度刷新歷史紀錄，年增4.16%，主要是集團台灣事業群發揮展店綜效，「肉次方」、「享鴨」、「青花驕」、「和牛涮」、「聚日式鍋物」、「石二鍋」、「就饗鐵板燒」、「阪前鐵板燒」等品牌穩健發展，店數持續增長。

中國事業群去年營收42.9億元，年減14.8%，由於積極調整營運策略，也已由疫情期間的虧損轉盈。

展望2025年，集團仍將持續深耕台灣市場，擴大品牌市場影響力，第1季扣除假期，短短3個月將開出6家新店，全台總店數超越350家，是集團創業以來新里程碑，規劃將再續開40~50家門市，全年總店數目標將超過400店。

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