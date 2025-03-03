研調預估，NAND Flash第一季營收將季減達2成。示意圖。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）指出，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）因第一季隨著大廠減產，加上價格下滑，整體產業營收可能季減高達20%，待逐步落底後，預期NAND Flash產業下半年可望重回上升軌道。

TrendForce最新調查顯示，2024年第四季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，NAND Flash價格反轉向下，平均銷售價格季減4%，整體出貨位元也下滑2%，整體產業營收為165.2億美元，較2024年第三季減少6.2%。

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就2025年第一季市況，TrendForce表示，供應商已開始積極減產，但難以避免傳統淡季效應，包括伺服器等各項終端產品備貨速度已放緩，預估在訂單量、合約價皆大幅衰退的情況下，第一季NAND Flash整體產業營收可能季減高達20%。隨著減產加上價格於第一季逐步落底，預期NAND Flash產業下半年可望重回上升軌道。

2024年第四季NAND Flash排名第一為三星（Samsung），營收季減9.7%，為56億美元。SK Group （含SK hynix和Solidigm）營收季減6.6%、達33.9億美元，排名第二。Kioxia以26.6億美元，僅季減0.2%排名第三。

美光以營收季減9.3%、22.8億美元排名第四；Western Digital/SanDisk營收排名第五，與上季持平、為18.8億美元。

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