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日本住宿方向球！這兩城市外國遊客人數首超日人

2025/03/03 17:09

東京、大阪、名古屋三大都市圈的外國人住宿人數仍然遠多於其他地方。（法新社）東京、大阪、名古屋三大都市圈的外國人住宿人數仍然遠多於其他地方。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本觀光廳統計，得益於日圓貶值，日本外國遊客住宿人數大增，其中東京和京都的全年外國人住宿人數超過日本本國人，創下調查開始以來的首次紀錄。

日本觀光廳2月28日公佈的2024年住宿旅行統計結果顯示，日本人和外國人的累計住宿人數增加的都道府縣達到31個。除高知以外，46個都道府縣的外國人住宿均增加，其中東京和京都的全年外國人住宿人數超過了日本人。

東京、大阪、名古屋三大都市圈的外國人住宿人數仍然遠多於其他地方，日本當局建議引導遊客分散至各地，仍需採取進一步的措施。

2024年的累計住宿人數為6.5028億人次，較2023年增加5.3%，創歷史新高。其中，外國人增加38.9%至1.636億人，日本人減少2.6%至4.8668億人。

外國人住宿人數中，在三大都市圈住宿的有1.136億人，佔69.4%。東京和京都的住宿客中，訪日遊客分別占到總數的51.5%和50.1%。

從都道府縣來看，整體增幅排名前列的有石川36.0%、鳥取31.8%和岐阜24.1%。與新冠疫情前的2019年相比，增幅較大的有東京40.5%、石川29.0%和栃木25.4%。

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