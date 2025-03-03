限貸政策衝擊 前2月六都買賣移轉棟數年減25％

今年前2月六都買賣移轉棟數年減超過25%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年前2月六都買賣移轉棟數不到3萬棟、年減超過25%。根據六都地政局發布最買賣移轉棟數，1、2月六都移轉量相較去年同期，以台南市衰退最多、年減約33.6%，其次則是新北市、年減約31.6%，其它四都衰退則以桃園市最少、年減約17.4%。

根據最新發布的六都買賣移轉棟數，1、2月台北市合計3455棟、年減約24.9%；新北市微6448棟、年減約31.6%；桃園市微5860棟、年減約17.4%；台中市為6449棟、年減約20.7%；台南市為2638棟、年減約33.6%，以及高雄市為4974棟、年減約24.6%，今年前兩月六都移轉量合計約2.98萬棟、年減逾25%。

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六都房市買氣全面衰退

統計今年前兩月六都建物買賣移轉棟數表現，年減幅逾25%，房產業者指出，今年前兩月相較去年同期相當逾少掉1/4的買氣，顯示政策發酵後房市買氣明顯衰退，而且不是只有單一都會區買氣下滑，而是六都買氣全面衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前兩月的建物買賣移轉棟數可能反應去年12月的房市交易，當時房市正處於房貸緊縮的狀況，新建案、中古屋買氣都出現交易量縮的市況，因此之後的移轉登記也呈現衰退，加上去年上半年都是房市旺季，預期未來幾個月的六都建物買賣移轉棟數，呈現年減的機率相較高。

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