三星展示Galaxy S25 Edge、首款XR頭戴式裝置Project Moohan

三星MWC 2025曝光Galaxy S25 Edge、首款XR頭戴式裝置Project Moohan。（三星提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星在2025世界行動通訊大會（MWC）展示三星迄今最輕薄的機型Galaxy S25 Edge，同時也發表首款XR頭戴式裝置Project Moohan。三星表示，在此屆MWC盛大揭示未來願景，展示如何透過先進的行動AI創新－從Galaxy S25旗艦系列到全新Galaxy A系列，再加上Project Moohan，要為消費者打造真正的AI神隊友。

據指出，Galaxy S25 Edge 的尺寸為158.2 × 75.5 × 5.84mm，預計4月16日正式發表。

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同時，三星行動通訊事業部（MX）與網路事業部在2025世界行動通訊大會（MWC）攜手展示最新的AI創新成果，包括Galaxy AI的下次進化和以軟體為核心的網路。

三星指出， 為突顯Galaxy S25旗艦系列如何化身不可或缺的AI神隊友，助力用戶無縫打理事務，三星特別規劃一處專區，展演包括跨APP秒執行無縫體驗、Google支援的「搜尋圈」、Gemini Live、Now Brief，在Galaxy S25旗艦系列先進相機技術與嶄新的創作方式則有包括繪圖智慧助理、媒體瀏覽器搜尋、我的濾鏡等。

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