國產署34戶房地包租 桃園10戶年租金底價20.9萬

財政部國產署再推出國有房地包租共5標34戶，將於3月20日開標。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為活化閒置國有房地，增加住宅租賃市場供給，財政部國產署積極推動國有房地標租予包租業，再轉租給次承租人居住使用；第1季再推出國有房地包租共5標34戶，擴及非六都地區，包括桃園市10戶、台中市11戶、苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶，將於3月20日開標。

國產署表示，第1季推出標的，桃園市10戶、年租金底價20萬9510元，位於桃園區、八德區、中壢區、平鎮區、龜山區，分別鄰近公園、台1線公路、醫院、派出所等，適合一般家庭或單身族居住使用。

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此外，台中市11戶、年租金底價18萬9425元，苗栗縣3戶、年租金底價6萬5762元。國產署表示，台中市及苗栗縣2標，去年第4季辦理國有房地包租時收到數件投標封，但因投標人資格證明文件缺漏而皆為無效標；因此，此次台中市除原公告9戶再新增2戶共11戶，以及苗栗縣3戶重新辦理公告。

另，屏東縣5戶、年租金底價10萬7315元，其中4戶位於屏東市、1戶位在內埔鄉，分別鄰近大同高中、公正國中、屏東高中、唐榮國小及高雄榮總屏東分院，就學便利，公共設施完善。台東縣5戶、年租金底價3萬969元，其中4戶位於台東市、1戶位在太麻里鄉，分別鄰近國小、高中、郵局，生活環境佳；

國產署表示，自2023年3月起辦理國有房地包租，截至2024年底，累計公告225戶、標脫158戶國有房地，標脫率達7成，執行績效良好。國產署第2季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

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