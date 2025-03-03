讓年輕人租得起 高雄市自建大寮、亞灣社宅進度超前3至4％

高雄市副市長林欽榮（左二蹲者），期盼大寮社宅如期如質完工。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近年房價上漲，為了讓年輕人租得起， 市府自建亞灣、大寮、岡山、左營機20等4處社宅，合計逾2300戶，目前亞灣及大寮社宅進度超前3至4%、岡山略落後；都發局表示，若加上國家住都中心興建的社宅，高雄累計已有46處社宅，最快今年起陸續完工。

位於高捷橘線OT1大寮站旁的大寮社宅第1期，工程已進入南北棟地上層8樓的模板、機電工程，最新進度達48．12%、超前4.09%，預計明年7月底完工，可提供384戶社宅；副市長林欽榮近日巡視時，要求後續的結構體施作時，應特別注意塔吊高空作業等風險，如期如質完工。

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亞灣社宅則位於前鎮區啟聖街、修成南街的街廓範圍內，最新進度23.75%，超前3.07%，可提供634戶社宅，未來將是亞灣區高階科研人才落腳的新興生活圈；林欽榮勉勵施工團隊持續保持零工安，如期如質於2027年1月完工。

大寮社宅第1期工程，已蓋到南北棟地上層8樓。（高市府提供）

此外，岡山大鵬九村社宅625戶，因之前缺工缺料流標，原預計明年完工，目前進度稍微落後；公辦都更案的「左營機廿」，去年已評選出尚發營造為最優申請人，最快2028年完工。

除了市府自建的社宅，國家住都中心更在高雄大舉興建社宅，根據都發局統計，截至今年1月底止，高雄市累計已有46處社會住宅，其中已完工1251戶，興建中12812戶，已決標待開工8630戶，合計22693戶，再加上規劃中6582戶，總數來到29275戶，最快預計今年起陸續完工，明年底將會有5314戶完工，以緩解居住需求。

高市都發局強調，未來市府將持續與國家住都中心合作或採公辦都更、捷運聯開等多元方式，充實社宅存量，實現居住正義。

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