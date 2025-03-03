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TPCA：今年台商PCB產值估年增4.6％ 美政策仍是最大變數

2025/03/03 15:02

資料顯示，2024年第四季台商PCB全球產值達2175億新台幣，年增2.8%，全年產值達8168億新台幣，年增6.1%。（示意圖，彭博）資料顯示，2024年第四季台商PCB全球產值達2175億新台幣，年增2.8%，全年產值達8168億新台幣，年增6.1%。（示意圖，彭博）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所聯合公布最新台商電路板產業產銷報告，資料顯示，2024年第四季台商PCB全球產值達2175億新台幣，年增2.8%，全年產值達8168億新台幣，年增6.1%。展望2025年，隨著終端消費回溫，AI需求（伺服器與Edge端）及衛星通訊需求持續發酵，預估台灣PCB產業將進一步成長至8541億新台幣，年增4.6%。

TPCA指出，展望2025年，全球雲端服務業者持續加大資本支出，各國亦積極建置「主權AI」，預期AI伺服器需求將持續擴增。另一方面，在DeepSeek所帶出的知識蒸餾技術，能將雲端的大型模型轉移至邊緣端，在資源有限的設備上部署更小的模型，有望推動AI Edge應用加速普及，在整體AI效應下，將進一步推升HDI板與高多層板的市場需求。此外，低軌衛星市場因火箭發射成本不斷下降而迅速發展，預估相關衛星PCB需求將同步看俏。

然而，美國政策變數依然是2025年最大的不確定，關稅調整可能影響全球通膨走勢，而電動車政策的變動，如放寬環保法規或取消電動車補貼等，恐將進一步增加電動車市場的不確定性。同時，中國的通縮風險可能使消費市場復甦動能減弱。再者，2025年起台資與中資廠商將陸續在泰國開出新產能，雖然初期規模有限，但長遠而言，產能擴增勢必衝擊市場價格競爭。在成本管控方面，國際金價上漲與預期的電價攀升也可能推高廠商成本，成為業界亟待關注的焦點。

TPCA表示，2025年第一季雖逢消費淡季，整體訂單動能預期趨緩，進入消費淡季，然而AI伺服器與衛星通訊市場需求可望延續，為第一季的產業市場加溫，預估2025年第一季，台灣PCB產業將溫和成長2.6%，達1862億新台幣，全年則有機會成長4.6%，站上8541億新台幣的高點。

2024年第四季台商PCB產值相比2023年同期成長2.8%。AI伺服器與衛星通訊為主要成長動能，帶動高階HDI板需求大幅提升，為2024年成長最為強勁的產品。同時，車用電子需求持續增溫，加上手機及記憶體市場溫和復甦，共同推動2024年台商PCB產值的正向成長。

回顧2024年，台商PCB主要應用分布於通訊（34.2%）、電腦（22.5%）、半導體（15.5%）、汽車（12.9%）、消費性電子（9.9%）以及其他（5.0%）。其中通訊應用的手機板仍為台灣PCB主力產品；此外，雖然近年全球車市成長力道放緩，但隨著電動車與自駕系統的發展，車用電子需求仍保持暢旺。值得關注的是，儘管伺服器與衛星通訊在整體應用占比不高，但近兩年增長亮眼，2024年台灣伺服器PCB產值約509億新台幣，年增49%，而衛星PCB產值則達193億新台幣，年增83%。

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