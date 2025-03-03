習近平為何強調「一貫支持民企」？外媒揭背後原因

中國經濟萎靡不振，又面臨川普對中國商品加徵關稅的挑戰。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕3月2日，中國官媒新華社在頭版位置刊登《「我是一貫支持民營企業的」—習近平同志關心推動民營經濟發展紀實》一文，引發外界關注。外媒點出，習近平為何要在當前強調「一貫支持」民營企業，原因是為穩定中國政治、社會需要，此外，目前面臨國際壓力也是一大原因。

《自由亞洲電台》報導，該文章收錄了習近平從「2007年4月到任上海市委書記剛滿一個月，前往寶山區調查」；以及「2016年3月，看望參加全國政協十二屆四次會議的民建、工商聯界委員」等活動期間，對中國民企狀況作出的指示和表態發展。

請繼續往下閱讀...

文章提到，習近平對此連續作出回應，表明「任何否定、弱化民營經濟的言論和做法都是錯誤的」，並在2018年11月1日親自提議並主持召開民營企業座談會，50多名民營企業家受邀參加，10人代表發言。

這也是今年2月17日，習近平罕見主持民營企業座談會後，中國官媒再次營造這位中國最高領導人支持民營的形象。

外界注意到，自習近平自2012年接任中共總書記後，中國經濟逐漸出現「國進民退」的現象，即國營企業在經濟的比重逐漸上升，而民營企業面臨的生存環境越來越嚴峻。

2018年時，有關「民營經濟退場論」和「新公私合營論」等，在中國社會引發爭議。近年來，多家知名民營企業也遭遇到不同程度的打壓。阿里巴巴集團創辦人馬雲曾在公開場合「被消失」；企業家孫大午以敢言著稱，也被以八項罪名判處有期徒刑18年。

報導指出，既然如此，習近平為何還要在當前強調「一貫支持」民營企業？顯然，習近平一再表態「支持」民企的背後，有著複雜的國內外壓力。當前，中國經濟面臨衰退，而民營經濟不但領先科技領域創新，更對中國經濟貢獻50%的稅收、佔GDP的60%以上，並創造80%城鎮就業的說法。「支持」民企不但能維持長遠經濟規劃，更是習近平穩定中國政治、社會的需要。

另一個國際壓力，似乎與美國對中關稅措施有關。美國總統川普在2月初宣布對中國商品加徵關稅後，將於3月4日起再加徵10%，使加徵幅度達到20%。

中國全國「兩會」將分別於4、5日登場，新華社發布該長文，也讓外界預期，「兩會」期間是否會出現更多有利企業政策的猜測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法