晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

文化交流新地標！緊鄰台積電熊本廠「日台會館」開幕

2025/03/03 14:42

熊本菊陽町日台會館今日盛大開幕，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。（台南市政府提供）熊本菊陽町日台會館今日盛大開幕，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕作為台灣與熊本友好交流一環的「日台會館」，今（3）日在台積電熊本廠所在地的菊陽町盛大開幕，台南市長黃偉哲應邀出席，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。

由御嵿國際餐飲集團打造的日台文化新地標 「日台會館」，落地熊本菊陽町，以典雅純白禮堂建築、優美環境著稱，且鄰近台積電熊本廠與熊本機場，未來將會推出經典台灣桌菜及特色小吃，並販售台灣商品。

黃偉哲表示，台積電進駐熊本後，無論是地方政府、民間企業、學校間雙方往來更是頻繁，去年8月台南參加御嵿熊本台灣祭活動行銷農特產品；11月熊本縣派員來台南交流高科技園區所需的再生水廠建置營運經驗，且台南市東區與熊本縣菊池市締盟等，無不顯示雙方的合作與交流密切，

黃偉哲說，今天日台會館的開幕，也見證了台南跟熊本的共同發展，未來更盼透過日台會館的營運，促進台灣跟日本、台南跟熊本間的友好關係更深化。

熊本菊陽町日台會館今日盛大開幕，台南市長黃偉哲（左2）應邀出席，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。（台南市政府提供）熊本菊陽町日台會館今日盛大開幕，台南市長黃偉哲（左2）應邀出席，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。（台南市政府提供）

「日台會館」不僅將提供台灣料理，更會販售來自台灣的商品，黃偉哲表示，台南有400年以上歷史，發展出道地的辦桌文化和小吃，很高興能看到象徵台南傳統的美食文化能再現於熊本。此外，鳳梨、芒果、文旦、蜜棗、虱目魚、蝴蝶蘭，還有去年6月甫獲准出口日本的紅肉火龍果等，都是台南深受歡迎的農漁產品，期待這些好產品未來能透過日台會館，介紹給更多日本好朋友。

熊本縣知事木村敬分享，為了促進熊本跟台灣人民的相互交流，增進對彼此文化和飲食習慣的理解，包括菊陽町在內的熊本縣內多個地區舉辦了各種活動，使雙方的相互了解日益加深，而知事也對「日台會館」將成為連接熊本與台灣的橋樑寄予厚望，他指出，日台會館的開幕，讓熊本與台南，以及日本與台灣新的交流進入新局面，今後他也將更努力促進日本與台灣的友誼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財