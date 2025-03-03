文化交流新地標！緊鄰台積電熊本廠「日台會館」開幕

熊本菊陽町日台會館今日盛大開幕，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕作為台灣與熊本友好交流一環的「日台會館」，今（3）日在台積電熊本廠所在地的菊陽町盛大開幕，台南市長黃偉哲應邀出席，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。

由御嵿國際餐飲集團打造的日台文化新地標 「日台會館」，落地熊本菊陽町，以典雅純白禮堂建築、優美環境著稱，且鄰近台積電熊本廠與熊本機場，未來將會推出經典台灣桌菜及特色小吃，並販售台灣商品。

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黃偉哲表示，台積電進駐熊本後，無論是地方政府、民間企業、學校間雙方往來更是頻繁，去年8月台南參加御嵿熊本台灣祭活動行銷農特產品；11月熊本縣派員來台南交流高科技園區所需的再生水廠建置營運經驗，且台南市東區與熊本縣菊池市締盟等，無不顯示雙方的合作與交流密切，

黃偉哲說，今天日台會館的開幕，也見證了台南跟熊本的共同發展，未來更盼透過日台會館的營運，促進台灣跟日本、台南跟熊本間的友好關係更深化。

熊本菊陽町日台會館今日盛大開幕，台南市長黃偉哲（左2）應邀出席，慶祝台日交流又開啟新的里程碑。（台南市政府提供）

「日台會館」不僅將提供台灣料理，更會販售來自台灣的商品，黃偉哲表示，台南有400年以上歷史，發展出道地的辦桌文化和小吃，很高興能看到象徵台南傳統的美食文化能再現於熊本。此外，鳳梨、芒果、文旦、蜜棗、虱目魚、蝴蝶蘭，還有去年6月甫獲准出口日本的紅肉火龍果等，都是台南深受歡迎的農漁產品，期待這些好產品未來能透過日台會館，介紹給更多日本好朋友。

熊本縣知事木村敬分享，為了促進熊本跟台灣人民的相互交流，增進對彼此文化和飲食習慣的理解，包括菊陽町在內的熊本縣內多個地區舉辦了各種活動，使雙方的相互了解日益加深，而知事也對「日台會館」將成為連接熊本與台灣的橋樑寄予厚望，他指出，日台會館的開幕，讓熊本與台南，以及日本與台灣新的交流進入新局面，今後他也將更努力促進日本與台灣的友誼。

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