賴總統：機械、工具機業「越冷越開花」 點名9產業升級轉型

總統賴清德（左2）出席台北國際工具機展。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德（3日）出席台北國際工具機展，這一兩年來工具機、機械業遭受到疫情、地緣政治變化、匯率挑戰等，但此次仍有逾千家廠商參與、盛況空前，機械業、工具機產業是「越冷越開花」，賴清德也強調，政府有數位減碳、智慧升級與國際投資三大方向盼與產業合作，並叮嚀業界可善用台灣資金布局全球。

賴清德指出，機械業、工具機產業是「越冷越開花」，但看到國際情勢變化必須「居安思危」，政府有三大方向特別要跟業界共同合作，首先是因應數位及淨零挑戰，中小微型企業的壓力會較大，去年政府已編列116億元，協助中小微型企業在數位、綠色轉型，公會也會協助產業執行碳盤查工作，建立碳係數資料庫，幫助業界打造低碳社會。

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第二盼產業成功邁向高附加價值，賴總統說，下個世代是智慧化、無人化時代，工具機等機械業一定要順利轉型，包括機器人、電動車、無人機（載具）、半導體、AI人工智慧、軍功、安控、低軌衛星等都需要產業共襄盛舉。

賴總統更期待產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，他說，台灣要不斷跨域整合、進行國際合作，政府過去就推動投資抵減，並擴大信用保證基金，以及編列補助預算，去年2月起，只要工具機搭載國產控制器，最高就可享有3000萬元補助；若購買台灣國內企業開發人工智慧的解決方案進一步還有專案補助的經費。

賴總統還「特別提醒」經濟部長郭智輝，相關預算是否遭立院刪除，「部長要盡速讓業界知道」。

賴也叮嚀業界，必須善用台灣的資金，尤其台灣的金融業、保險業資金龐大，要大膽有計畫跟跨國企業合作，產業可立足台灣、布局全球並行銷全世界。

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