川普推美國優先投資政策 在美中企面臨下市危機

美國總統川普日前公布「美國優先投資政策」（America First Investment Policy），這可能使數百家中國公司（總市值超過1兆美元）面臨遭美國各證券交易所下市的危機。 （路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《財星》（Fortune）報導，美國總統川普日前公布「美國優先投資政策」（America First Investment Policy），這可能使數百家中國公司（總市值超過1兆美元）面臨遭美國各證券交易所下市的危機。

川普2月21日簽署「美國優先投資政策」備忘錄，要求美國外來投資審查委員會（CFIUS）擴大限制中企在美國科技、能源等戰略領域進行投資；同時，備忘錄也限制美國公司、研究機構、退休基金投資中國的相關技術，避免技術與資金外流。

請繼續往下閱讀...

川普還下令，依照「外國公司問責法」，要求外國公司符合既定的財務審計標準，如果這些公司的財務報表沒有達到審計規定，就可能依據該法被踢出美國各證券交易所。

報導指出，在2020年之前，許多中企在美上市，但部分公司的財務並不符合審計規定。例如，2020年瑞幸咖啡遭踢爆偽造超過3億美元的銷售額，被迫從納斯達克交易所下市，也被美國證券交易委員會（SEC）罰款1.8億美元，這起重大醜聞重創貝萊德及新加坡政府投資公司（GIC）等瑞幸咖啡投資人。

2020年底，美國通過「外國公司問責法」，要求中企向美國監管機構提供會計資料以供檢查，但北京當局以國家安全為由拒絕允許監管，導致滴滴出行（Didi）2021年6月在美國上市後遇到災難性結果。

根據「外國公司問責法」，美國政府可以將連續3年不符監管規定的公司下市、禁止交易。

在「美國優先投資政策」備忘錄中，美國政府還可能會調查在美國上市中企的股權結構，這涉及中國網路公司運用「可變利益實體」（VIE）模式，迂迴在美國上市的情況。

這是因為中國禁止外國投資中國的戰略領域，包括網際網路在內。為了解決這個問題，中國科技公司採用了一種稱為「可變利益實體」的架構進行規避。

想要在美國上市的中企首先要在離岸司法管轄區（例如開曼群島）設立一家空殼公司，註冊上市，與中國境內營運的公司分離。透過複雜的合約關係，這家空殼公司有權索取原公司的利潤，原公司就成為上市空殼公司的「可變利益實體」。

然而，當美國投資人購買中國公司的股票時，實際上是買了空殼公司的股票。這代表他們實際上沒辦法擁有中國公司的股權，不同於一般的美國上市公司。

VIE先前曾受到北京當局的嚴格審查。在2021年滴滴出行在美IPO慘敗之後，中國監管機構曾考慮強制企業在美上市前獲得VIE的批准。北京當局最終放行VIE架構，但仍加強了對海外IPO的審查，並在一定程度上阻礙了下一批中國科技巨頭在美國的IPO，包括希音（Shein）、字節跳動和滴滴出行的重新上市。

在川普1月20日上任後，美國已在2月4日對中國進口商品加徵10%關稅，3月4日起，對中國進口商品將再徵收額外的10%關稅，累計加徵20%關稅。現在川普政府透過「美國優先投資政策」進一步限制中國企業與投資，恐再掀起與中國的貿易爭端。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法