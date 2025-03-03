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永豐金股臨會通過合併京城銀 2026年第4季前完成2銀行整併

2025/03/03 12:37

永豐金今日舉行股東臨時會，通過合併京城銀，預計2026年第4季前完成2銀行整併（記者李靚慧攝）永豐金今日舉行股東臨時會，通過合併京城銀，預計2026年第4季前完成2銀行整併（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐金（2890）去年12月27日董事會決議合併京城銀行，今（3）日召開股東臨時會，由董事長陳思寬主持，今日出席率82.18%，最後由出席總數94.41%贊成，通過以現金與股份轉換取得京城銀行100%股權。

永豐金今日的股東臨時會，吸引眾多關心合併進度及未來獲利影響的股東參與，不少股東擔心合併後對股東權益的衝擊，也關心京城銀員工安置計畫的進度。永豐金強調，這是2家上市公司的合併案，永豐金控合併京城銀，須待主管機關同意後併入，但2家銀行1年後才會合併成1家銀行。

本次股東臨時會決議通過，永豐金與京城銀將以股份轉換方式，每一京城銀普通股股份換發永豐金1.15股普通股及新台幣26.75元現金，做為永豐金取得京城銀100%股權之對價。股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股子公司。

永豐金表示，今日雙方股東臨時會通過本案後，將向主管機關提出申請，並預計於取得主管機關許可後，由雙方董事會共同議定股份轉換基準日，同時京城銀將於股份轉換基準日終止上市。

永豐金承諾，在股權轉換過程中，將與京城銀積極保障所有客戶與員工的權益，在轉換基準日後雙方將儘快展開永豐銀與京城銀之間的合併工作，希望能於2026年第4季前完成兩家銀行間的整併工作。

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