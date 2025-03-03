中國股民囤黃金10公斤想抄底反被套 陷入「糾結」

中國黃金價格下跌，中國投資人買黃金想炒底卻反被套牢。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格下跌，上週五創下去年11月以來的最大單週跌幅，中國金飾價格也出現大幅跳水，有中國股民用炒股賺的錢買了10公斤黃金，卻碰上黃金價格下跌慘被套牢，該消息上了中國網路平台熱搜，引起網民議論。

據報導，中國1名黃金回收商表示，前幾天有1位客戶看黃金價格跌破680元人民幣，就用炒股賺的錢買了10公斤黃金，沒想到金價持續下跌。

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中媒指出，近日國際黃金價格震盪，以目前價格計算，這位囤黃金的投資者每克約虧損約8元人民幣，在手的10公斤黃金帳面浮虧已超過8萬元人民幣（約新台幣36萬元）。

專家認為，市場普遍預測金價短期內仍將震盪下行，部分機構甚至認為，中國基礎金價可能下探至610-690元人民幣區間。導致現在許多中國投資者陷入「糾結」，到底是該抄底黃金，還是轉戰股市。

分析師指出，前一段時間國際金價持續攀升，部分投資者獲利了結，加上美元指數走強對黃金價格形成壓力，引發國際金價短期大幅下跌。

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