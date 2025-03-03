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彭博：Prada擬以15億歐元 收購Versace

2025/03/03 09:38

知情人士透露，Prada正計劃以近15億歐元的價格，從Capri集團手中收購Versace。（路透、法新社，本報合成）知情人士透露，Prada正計劃以近15億歐元的價格，從Capri集團手中收購Versace。（路透、法新社，本報合成）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，義大利精品普拉達（Prada）正計劃以近15億歐元（約新台幣517.1億元）的價格，從Capri集團手中買下品牌凡賽斯（Versace），目前交易已接近完成。

《彭博》報導，知情人士表示，總部位於米蘭的Prada和Capri集團可能在本（3）月就這家義大利奢侈服飾品牌的收購交易達成最終協議，初步調查未發現任何風險，談判正在取得進展。不過知情人士補充，收購的時機和價格可能出現變化，談判仍可能破裂。

Capri集團在2018年以約18億歐元（約新台幣620.6億元）的價格收購了Versace。針對報導，Capri集團未立即回應，Prada則拒絕置評。

如果收購案最終成真，將Versace納入旗下的Prada有望打造一個更大的義大利精品集團，以與路易威登集團（LVMH）、開雲集團（Kering）等其他國際奢侈品集團競爭。這次的收購案預計也將扭轉義大利時尚界的趨勢，過去數十年來，多家義大利奢侈品牌接連被外國競爭對手收購，包括古馳（Gucci）、范倫鐵諾（Valentino）。

在全球頂尖時尚產品市場低迷的背景下，Prada成為奢侈品產業少數的贏家。受到年輕人喜愛的品牌Miu Miu推動，該公司去年第3季銷售額大幅成長。

不過，即使達成交易，Prada的市值也僅僅是最大競爭對手的一小部份，這家在香港上市的時裝公司市值約1694億港元（約新台幣7216.4億元），今年初以來，股價已漲10％；旗下擁有路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Christian Dior）、凡迪（Fendi）等品牌的法國LVMH集團市值為3475億歐元（約新台幣11.98兆元）。

根據Versace最新財報，這一會計年度第3季營收為1.93億美元（約新台幣63.5億元），年減15％；同期，品牌營業虧損擴大至2100萬美元（約新台幣6.9億元）。

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