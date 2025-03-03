白宮鬧劇 美媒推責給澤倫斯基幕僚

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克不聽勸，川堅持烏克蘭總統前往白宮與川普一同簽署協議。圖中左邊為葉爾馬克。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在上周五（28 日）在白宮舉行會談，在最後10分鐘雙方在媒體前卻爆發激烈爭吵，導致澤倫斯基提前離開白宮，聯合記者會被取消，美烏礦產協議也未簽署。

《紐約郵報》引述1位白宮官員透露，敦促澤倫斯基前往美國白宮與川普協議簽署的人，就是烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）。據報導，因為爾馬克不聽川普特使凱洛格（Keith Kellogg）的建言，堅持要澤倫斯基到白宮簽署，導致了這次徹底出錯局面。

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《紐約郵報》報導，白宮俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）日前訪問基輔，與烏克蘭進行3天的緊張談判，最後終於與烏克蘭達成礦產協議，未來將獲得該國關鍵礦產稀土的50%收益，但雙方只剩下1項協議，有待最後確定。

據報導，當時這起談判結束時，葉爾馬克推動讓澤倫斯基在白宮與川普一起簽字，但凱洛格建議不要，因為兩位總統的關係在親自會面前仍「有待加強」。然，1位熟悉葉爾馬克戰術的消息人士表示，澤倫斯基辦公室「繼續強推該議題」。

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