川普與澤倫斯基談崩 中國成最大受益者？ 美學者曝原因

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基談判破裂，最大贏家是中國，並不是俄羅斯。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在上週五在美國白宮，與美國總統川普（Donald Trump）及副總統范斯（JD Vance）2人會面，本預計簽署關鍵礦產的協議，但現場直播時卻爆發對罵衝突。英媒指出，川普與澤倫斯基談崩了，以長遠來看，主要優勢應是屬於北京和習近平。

北卡羅來納大學傑出教授克勞斯·拉雷斯（Klaus Larres）指出，多年以來北京一直未能打入歐洲與美國之中，現在卻因為川普與澤倫斯基的這一場對罵，讓中國有機會可趁勢切入。拉雷斯強調，中國可能對正在發生的事情感到好笑，同時也不敢相信自己居然有這麼好的運氣。

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對此，南洋理工大學中國外交政策專家助理教授陸大偉指出，中國在烏克蘭戰爭中處於旁觀狀態，採取了相對被動的態度。他認為，北京的對手正在做自我毀滅的事情，北京根本不需要做太多事情就可獲益。既然如此，北京為什麼要打斷呢？

美國之音（VOA）報導，跨大西洋關係日益緊張，恐將使中國受益，美烏談判破局，將為北京方面提供了進軍歐洲的機會。

對於，外媒引述北京外國語大學區域與全球治理研究院教授崔洪建表示，現今川普的外交政策雖然不是完全的孤立主義，但放棄國際協議到強化其交易型外交方式，正帶來不確定性。中國可以在全球和地區治理影響力方面擁有更大的發言權

崔洪建進一步指出，近期中國與歐洲、烏克蘭保持著穩定的互動，如果烏克蘭和歐洲對於美國當局處理當前局勢的方式感到不滿，客觀上來說，將為中國和歐洲之間的溝通、對話與合作「創造更多空間」。

外媒表示，由於中國倡導多邊主義，與美國的單邊主義做法形成鮮明對比。因此，過去中國與鄰國可能存在利益衝突的地區，現在促進對話和緩解緊張局勢的「條件日益積累」，恐增強中國在國際上的話語權和軟實力。

專家指出，在亞太地區，雖然川普的政策尚未直接針對日本和南韓，但這些國家很可能正在為可能的轉變做準備。

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