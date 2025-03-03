物價創高 日本人新鮮蔬菜買不下手 ! 這類「便宜食品」正夯

日本的米、雞蛋和高麗菜等主食價格均大幅上漲，日本人開始省錢，而採買冷凍食品。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受通貨膨脹衝擊，日本今年1月的通膨率已從去年3.6%攀升至4%，創2023年1月以來新高，由於食品價格上漲，迫使日本人購買力下降，日本家庭開始節衣縮食，不買新鮮蔬菜，轉以尋找便宜貨來應對食品支出開銷。

根據日本厚生勞動省的數據，2024年實質工資下降了0.3%。目前還看不到任何緩解的跡象。根據帝國資料庫顯示，預計今年食品領域約有2萬種商品的價格將上漲，漲幅將遠遠超過去年。

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《彭博》報導，因為日本越來越依賴進口，食品問題成為政策制定者的痛處，而進口食品的價格受到烏克蘭戰爭等全球性事件的影響，國內供應則受到氣候變遷等因素的影響。此外，日圓貶值也使得進口商品變得更昂貴。

據報導，過去12個月裡，日本的米、雞蛋和高麗菜等主食價格均大幅上漲。住在日本東京淺草一位中生代家庭，現在每月的伙食費為5萬日圓（約新台幣近1.1萬元），比去年同期的預算已增加了25%。

該家庭指出，由於新鮮蔬菜很貴，為了省錢，除了太太打算重返職場之外，現今也減少新鮮農產品的攝取，主要採買冷凍蔬菜。此外，日本人也削減更換汽車、家用電器或旅行等大額開支，以降低開支。

專家指出，食品價格上漲會減少整體消費，將拖累經濟。經營折扣店唐吉訶德的泛太平洋國際控股公司，儘管採購商品的成本和勞動成本不斷上漲，但日本人正在努力降低實際價格。

日本太平洋國際控股公司指出，目前日本人消費呈現緊縮的複雜程度，與通貨緊縮時期完全不同。

分析師指出，目前日本的官方政策利率實際上為-3.5%，為近2年最低水準，這主要是因為日本1月通膨率已達4%，高於美國、歐元區及英國。這種在日本較為罕見的通膨現象顯示，儘管過去一年來貨幣政策看似轉向鷹派，實際上金融環境依然極度寬鬆。

由於日本的貨幣政策與實際經濟狀況出現落差，可能對日本及全球市場產生重要影響。

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