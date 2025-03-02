解決缺工窘境 經濟部祭補助強化智慧機械供應鏈

「TIMTOS 2025台北國際工具機展」明天開展，經濟部產業發展署今年續推工具機國產控制器應用及外銷補助計畫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕「TIMTOS 2025台北國際工具機展」明天開展，經濟部產業發展署表示，今年續推工具機國產控制器應用及外銷補助計畫，並擴大範疇涵蓋智慧機械，每案最高補助3000萬元。

中國產能過剩傾銷下，衝擊國內工具機、機械等產業，業界對此也早已有準備，近年來經濟部透過產業補助計畫協助技術提升，要求產品須搭載國產控制器，並透過結合軟硬實力，強化利基市場策略，朝高值化與差異化發展。

請繼續往下閱讀...

經濟部去年推動「工具機搭載國產控制器計畫」，目標是強化國內工具機產業價值鏈的內部體質升級。今年則推出「智慧機械（含工具機）國產控制器補助計畫」，除與去年一樣須搭載國產控制器外，更著重於切合終端客戶的低碳化與智慧化的生產需求，申請廠商須確保產品能銷售至國際供應鏈，並提供相關訂單或採購意向書。

與此同時，經濟部也強化國產購置誘因，原定今年要啟動「產業聯盟（1+5）」補助計畫，補助優先支持購置國產化設備的業者，以及與資服業者合作運用AI（人工智慧）技術發展智慧化解決方案的業者。

然而，「產業聯盟（1+5）」補助計畫今年度預算經費在立法院卡關延宕，仍不確定能否順利推動，若計畫經費經立法院審查預算時指定刪除，計畫將停止受理。

經濟部長郭智輝表示，台灣能在AI領域扮演彌足珍貴的角色，3K（危險、辛苦、骯髒）產業反映缺工問題，為補足產業人力需求，經濟部除促進百工百業導入AI應用外，未來更要推動以GenAI機器人取代部分危險、低薪工作項目。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法