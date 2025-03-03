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出售繼承取得房地 申報所得方式一次看

2025/03/03 07:30

台北國稅局說明個人出售繼承取得房地申報所得稅方式。 （記者鄭琪芳攝）台北國稅局說明個人出售繼承取得房地申報所得稅方式。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，個人交易2016年1月1日以後繼承或受遺贈取得的房地，究竟應以房屋的財產交易所得申報綜所稅，或就房地交易所得申報房地合一稅，以被繼承人或遺贈人取得該房地的時點判斷。

台北國稅局說明，個人交易2016年1月1日以後因繼承或受遺贈取得的房地，若該房地為被繼承人或遺贈人於2016年1月1日以後取得者，應就房地交易所得申報房地合一稅，即適用新制；若該房地為被繼承人或遺贈人於2015年12月31日以前取得者，則僅就房屋部分依規定計算財產交易所得申報綜所稅，即適用舊制。不過，繼承或受遺贈的房地，若符合「所得稅法」第4條之5第1項第1款規定的自住房地，也可選擇採新制申報。

舉例說明，甲君於2021年3月繼承母親生前買入供出租使用的房地，後於2024年5月出售，若該房地為母親於2015年12月31日以前取得，則甲君僅須就其房屋的交易所得申報綜所稅；不過，若甲君的母親是在2016年1月1日以後取得該房地，則應就房地交易所得申報房地合一稅。

台北國稅局呼籲，個人出售不動產若適用舊制課稅，應計算房屋部分的財產交易所得，併入年度綜合所得總額，於次年5月辦理結算申報；若適用新制者，則不論交易盈虧、有無應納稅額，應於完成所有權移轉登記日之次日起算30日內，填具申報書，檢附契約書等相關資料文件，辦理申報房地合一稅。

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