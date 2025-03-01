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關稅引爆百年最大貿易戰 分析師：中國出口商痛苦加劇

2025/03/01 22:54

隨著川普加徵關稅，美中之間恐將展開「真槍實彈」的貿易戰。（彭博）隨著川普加徵關稅，美中之間恐將展開「真槍實彈」的貿易戰。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，一些分析師警告，美國對貿易夥伴實施的關稅措施，對中國除了上月初課徵10%關稅外，本月4日又將再加徵10%關稅，恐掀起百年來「最重大」的貿易戰。他們也說，隨著關稅上升，今年中國出口商的痛苦將加劇。

前美國貿易談判人員奧爾森（Stephen Olson）指出，「除非在最後一刻出現逆轉，這對川普而言，向來是可能的，否則現在雙方已經來真的，近百年來最重大的全球貿易戰恐進行中」。

他補充，「最初對中國的10%關稅多半是可控制的，但額外的10%關稅將遠為棘手」。

亞洲經濟學家預測，這波關稅浪潮將使中國今年GDP下降0.4至0.8個百分點，並擠壓出口商在美國市場的利潤。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威說，對於川普3月再對中國加徵關稅感到訝異，他原本預測是4月。他說，此舉「當然不利於中國出口商」。他預料北京將提高財政赤字率，以刺激經濟，並緩解不可預測的外部因素影響。

西班牙外換銀行（BBVA）經濟學家Dong Jinyue指出，關稅是在談判中取得先發優勢的方法，「這意謂關稅最終目標仍是化解雙邊議題與未來的疑慮。我們認為關鍵的時機是今年年中可能舉行的川習會」。

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家Lynn Song表示，2月的10%關稅或許可透過中國出口商，或美國進口商削減今年利潤來吸收，「但每次關稅上升，此舉將變得困難許多」。

在這些新關稅的背景下，中國出口商，亦即從玩具、電子產品到電動車等產品製造商，可能表現衰退。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所資深研究員梅農（Jayant Menon）說，「川普的20%關稅，將使中國企業越來越難維持其在美國市場的競爭力。除非中國企業能找到新方法，以避免這些雙邊關稅，否則他們在面臨其他供應商激烈競爭下，最終將失去該出口市占率」。

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