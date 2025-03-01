拚母親節前復業？新光三越第二賣場今開賣

新光三越展開第二賣場「台中世貿中心一館」，今天開賣，一開門就吸引不少民眾採購，許多人接到會員簡訊來消費。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越2月13日氣爆後無限期停業，外傳力拚母親節前復業，新光三越表示，全力修復要確保大樓安全，希望盡快讓員工回來作，顧客也要好的體驗；為短期安置廠商及專櫃人員，新光三越展開第二賣場「台中世貿中心一館」，今天開賣了，延續百貨公司11點營業，一開門就吸引不少民眾採購，許多人接到會員簡訊來消費，感到興奮，現場27個品牌專櫃上架提供不少折扣點數加碼，期待能多舉辦延續賣場。

第二賣場今天開賣，現場如復刻新光三越特賣會現場，櫃位掛出各種折扣，原來新光三越員工也來支援巡櫃及結帳，吳姓櫃哥表示，氣爆後公司提供給薪假，現在也展開新賣，讓他有機會來上班銷售，展場雖不如來原來百貨公司的好環境，但短時間來找場地不易，現場銷售商品全是向廠商重新進貨，熱賣暢銷品。

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鍋具的朱姓櫃姊則說，氣爆後公司有安排到中友百貨或大遠百輪流上班，感謝有新特賣場，重展生計，相信熟客戶接到訊息會來逛，現場也祭超5折等超殺優惠；鞋櫃的魏性櫃姊也說，氣爆後公司有安排到其他據點站櫃，收入也有補貼，第二賣場的距離也不太遠，熟客會來；傢俱廠商則說，現場是不錯賣的展售空間。

新光三越展開第二賣場「台中世貿中心一館」，今天開賣。（記者蔡淑媛攝）

新光三越展開第二賣場進行聯合品牌特販會，逛街民眾不少是新光三越會員收到簡訊特地來，不少人滿載而歸，也有人空手而回，有人認為品牌及品項不多，折扣有限，只能買些零食，也有人說，銷售商品太少，逛的不過癮，但至少有地方可逛，希望能多些展點。

新光三越本部副部長謝英明表示，啟動第二賣場開賣，共27家知名品牌與近百位工作同仁參與，新光三越會員購物享店內原有會員權益，用現現金、禮券、刷卡，也能集點，也提供不限金額的點數加碼回饋。

謝英明強調，由於台中新光三越內的貨品仍無法取出，因此第二賣場商品是廠商重新進貨的新商品，不是搬出去的受損傷品，由於三越有800個專櫃，未來還會再找新展點鐺售，這檔是聯合特賣，未來可能以主題如化妝品、珠寶等各種屬性，以主題式找據點展售，包括飯店等場地都有可能。

目前有新光三越的LV專櫃到豪宅據點開賣，也發出簡訊通知專櫃會員。

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