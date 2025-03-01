白宮爭吵、關稅戰將至！國際油價應聲下跌

國際油價週五（2月28日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場關注美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室的爭論，也準備迎接美國祭出的新關稅措施，還有伊拉克恢復庫德斯坦（Kurdistan）地區石油出口的決定。國際油價週五（2月28日）下跌，創3個月來首次月線下跌。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌59美分，或0.84%，收每桶69.76美元。

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布蘭特原油4月交割價下跌86美分，或1.16%，收每桶73.18美元，該合約週五到期。

在爭論中，川普威脅撤回對烏克蘭的支持，澤倫斯基則在沒有簽署2國共同開發烏克蘭礦產資源協議的情況下離開了白宮。

能源避險基金「Again Capital」創業合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，這對俄羅斯來說是一個有利的態勢，他們有可能在市場上獲得更多石油。

美國總統川普對加拿大和墨西哥的關稅將在3月4日正式生效，同時也會對中國進口產品徵收額外的 10% 的關稅。關稅戰可能減緩全球經濟成長、引發通膨，進而抑制原油需求。

伊拉克石油部發表聲明稱，將恢復通過土耳其的管線，從庫德斯坦地區出口石油。但在庫德斯坦地區運營的8家國際石油公司表示，它們不會在週五恢復出口，因為商業協議以及過去和未來出口的付款保證，並不明確。

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