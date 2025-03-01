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英特爾再度延後俄亥俄州晶圓廠投產 背後原因高層全說了

2025/03/01 10:22

英特爾週五宣布，美國俄亥俄州晶圓廠要延至2030年才會完工。（美聯社）英特爾週五宣布，美國俄亥俄州晶圓廠要延至2030年才會完工。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕陷入困境的美國晶片製造商英特爾（Intel） 週五（2月28日）表示，在美國俄亥俄州投資建設的2家晶片製造廠，完工時間將再度推遲，至少要等到2030年才會完工，這比原先預期時間延遲了5年之久。英特爾高層指出，這背後原因在於，可讓工廠投產和市場需求保持一致，也能確保公司負責任地管理資本。

這並不是英特爾首次推遲俄亥俄州晶片製造廠的完工時間，英特爾在2024年時，將完工時間從2025年，推遲到2027年至2028年，如今再次推遲。

英特爾表示，在俄亥俄州打造的第1家晶片製造廠要到2030年才能完工，並在當年或隔年（2031年）才會開始投產；第2家晶片製造廠則是會在2031年完工，並於2032年開始投產。

英特爾晶圓代工製造部門副總裁兼全球營運主管錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）在新聞稿中指出：「在持續投資美國各個生產基地的同時，重要的是，我們必須確保晶圓廠的投產時間與業務需求，還有整體市場需求保持一致」、「這一直是我們的策略，這樣可以確保我們負責任地管理資本，並靈活應對客戶需求。」

英特爾曾經是全球半導體領域的龍頭，但近年來地位逐漸下滑，營運陷入困境。英特爾2024年8月因財報不如預期，股價創下 50 年來單日最大跌幅。公司隨後宣布裁員 15%，這不僅讓英特爾成為潛在的併購目標，也導致時任英特爾CEO季辛格（Pat Gelsinger）在2024年12月下台。

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