晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「誰會簽這種東西」？川普開嗆美墨加協定 結果竟罵到自己

2025/02/28 13:18

美國總統川普（Donald Trump）上任後，通過一系列行政命令進行了大刀闊斧的改革。（路透資料照）美國總統川普（Donald Trump）上任後，通過一系列行政命令進行了大刀闊斧的改革。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，通過一系列行政命令進行了大刀闊斧的改革，近來他在記者會上表達不滿，指責美國在財務上承擔了不公平的負擔，並以美墨加協定（USMCA）舉例，稱「誰會簽這種東西」，但其實他無意間批評了自己，因為那是他在2020年所簽署的協定。

印度經濟時報（Economic times）、Huffington Post報導，川普將在3月4日對所有來自加拿大與墨西哥的商品徵收25%關稅，以減輕USMCA所帶來的影響，然而，他在抨擊美國鄰國的同時，他也無意間批評了自己。

川普在記者會上說：「我是說，如果他們與美國達成了這些超棒的協議，在製造業上佔了美國的便宜，誰能怪他們呢？」更怪罪加拿大和墨西哥「幾乎在任何方面，能想到的每一個領域，他們都佔了便宜。」

川普接著說：「我看過這些協議，有時晚上會拿來讀，然後心想，『到底誰會簽這種東西？』 所以關稅一定會實施，是的，我們要彌補大量的損失。我們只是想要對等關係，我們要的是互惠。」

但川普曾稱USMCA是史上規模最大、意義重大、最具現代、最平衡的貿易協定，並讚揚所有國家將從中受益。曾稱USMCA為「最佳協議」，如今卻批評貿易不公。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財