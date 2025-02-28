「誰會簽這種東西」？川普開嗆美墨加協定 結果竟罵到自己

美國總統川普（Donald Trump）上任後，通過一系列行政命令進行了大刀闊斧的改革。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後，通過一系列行政命令進行了大刀闊斧的改革，近來他在記者會上表達不滿，指責美國在財務上承擔了不公平的負擔，並以美墨加協定（USMCA）舉例，稱「誰會簽這種東西」，但其實他無意間批評了自己，因為那是他在2020年所簽署的協定。

印度經濟時報（Economic times）、Huffington Post報導，川普將在3月4日對所有來自加拿大與墨西哥的商品徵收25%關稅，以減輕USMCA所帶來的影響，然而，他在抨擊美國鄰國的同時，他也無意間批評了自己。

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川普在記者會上說：「我是說，如果他們與美國達成了這些超棒的協議，在製造業上佔了美國的便宜，誰能怪他們呢？」更怪罪加拿大和墨西哥「幾乎在任何方面，能想到的每一個領域，他們都佔了便宜。」

川普接著說：「我看過這些協議，有時晚上會拿來讀，然後心想，『到底誰會簽這種東西？』 所以關稅一定會實施，是的，我們要彌補大量的損失。我們只是想要對等關係，我們要的是互惠。」

但川普曾稱USMCA是史上規模最大、意義重大、最具現代、最平衡的貿易協定，並讚揚所有國家將從中受益。曾稱USMCA為「最佳協議」，如今卻批評貿易不公。

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