中企偷渡台積電晶片給華為 美官員：非常令人擔憂

先前傳出台積電晶片被中企轉手供給華為，美官員直言，這是一個巨大的擔憂。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府商務部負責監督出口政策的官員提名人週四（27日）表示，晶圓代工龍頭台積電（2330）先前傳出大量晶片流入中國華為，這是一個巨大的擔憂。

《路透》報導，美國商務部工業暨安全事務次長提名人凱斯勒（Jeffrey Kessler）在參議院銀行委員會的提名記者會上，被問到有關晶片非法運輸的報導，以及對於出口管制政策和加強執法的態度。

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凱斯勒直言，這顯然是一個龐大的擔憂，並稱，確保強而有力的執法相當重要。凱斯勒表示，負責監管的商務部工業暨安全局應該「充分利用自身擁有的執法和處罰權力」。

美中科技戰延燒，AI（人工智慧）能力已經成為爭奪主導地位和軍事能力的核心。美國在AI研發、晶片設計方面都處於領先地位，目前仍不清楚中國落後多遠。

華為是中國發展AI野心的核心，但先前已被美國列入商務部的貿易黑名單，被禁止取得美國商品和技術，以及台積電等採用美國技術生產的晶片等外國商品。

加拿大科技研究公司TechInsights在去年10月拆解華為昇騰（Ascend）910B AI處理器時發現，其中使用了台積電的晶片。910B被視為中企所量產最先進的AI加速器。

根據《路透》報導，台積電的晶片被中企轉手供應給華為的消息傳出後，台積電隨後停止向算能科技（Sophgo），美國商務部也在11月進一步要求台積電停止將具AI應用的七奈米以下先進晶片出口中國。

針對商務部官員在聽證會的發言，台積電沒有立即回應。不過，發言人週三的一份聲明表示，台積電是一家守法的公司，自2020年9月中旬以來就沒有向華為供貨。

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