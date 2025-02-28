日銀總裁示警：美關稅給全球帶來龐大的不確定性

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）總裁植田和男（Kazuo Ueda）週四（27日）警告，全球經濟存在「非常強烈」的不確定性，在制定貨幣政策時需要保持警惕。

《路透》報導，植田在南非出席G20（20國集團）財政首長會議後發言表示，許多成員似乎都認為美國關稅政策將如何展開，以及這些措施將如何影響各國經濟存在不確定性。植田在會後記者會上指出，美國政策前景存在非常大的不確定性，包括關稅以及其他國家將如何應對。因此，仍需要仔細觀察事態發展。

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被問到全球不確定性如何影響日銀的利率決策時，植田表示，日銀需要全面了解美國政策如何影響全球經濟、金融市場以及日本的經濟、物價前景。

G20財政首長週四結束為期2天的會議，沒有達成共識，也沒有發表公報。由主辦國南非發佈的「摘要」則表示，儘管全球經濟許多部份都表現出韌性，但各經濟體的成長模式仍存在差異。文中也提到，小組討論談到各種風險，例如地緣政治緊張局勢、經濟分裂和保護主義抬頭。

儘管存在這些風險，但市場預期，最近的數據顯示，日本穩定的經濟成長和具有黏性的通膨，將促使日銀將短期利率從目前的0.5％水位進一步上調。市場對日銀將在近期升息的押注不斷成長，連帶推高日圓，這也讓日本政策制定者鬆了一口氣，他們擔心日圓疲軟透過不斷上漲的進口成本將給家庭和零售商帶來痛苦。

日本財務省主管外匯事務的三村淳（Atsushi Mimura）週三（26日）表示，自己認為近期日圓升值和一系列正面的經濟數據之間不存在任何矛盾，表明政府對於進一步升息推動日圓升值沒有意見。

但是日銀提前升息的預期，也推高日本公債殖利率。對此，植田拒絕就近期長期公債殖利率的上升置評，但植田重申，如果債殖利率以「不尋常的方式」飆升，日銀將進行緊急債券購買操作。日銀去年結束了長達十年的大規模刺激政策，並在今年1月將短期利率從0.25％上調至0.5％，因為央行認為日本即將實現2％的通膨目標。

日銀決策者已表明，如果日本繼續在實現2％通膨目標方面取得進展，央行準備進一步升息。接受《路透》調查的多數經濟學家預計，日銀將在今年再度升息，最有可能在第3季行動。日銀將在3月18至19日舉行下次政策會議。

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