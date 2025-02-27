全聯蛇年福袋、全聯經濟魷戲活動 百萬名車幸運得主出爐

全聯、大潤發蛇年福袋、全聯經濟魷戲活動祭出百萬名車大獎，今日（2/27）晚間8點在律師見證下，於官方LINE直播揭曉幸運得主。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯、大潤發蛇年福袋、全聯經濟魷戲活動祭出百萬名車大獎，今日（2/27）晚間8點在律師見證下，於官方LINE直播揭曉幸運得主。

最大獎項電動車數量最多的一次，2輛PORSCHE Macan EV純電動休旅車（市價約358萬/台），一輛獎落全聯文山景美門市、全聯福利卡號碼為「9999000004839755」，購買300元福利熊蛇年生肖福袋和980元bodum鬆餅機。

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另一輛開在全聯霧峰民生門市，全聯福利卡號碼為「9999000005638070」購買300元福利熊蛇年生肖福袋，就榮登百萬豪華電動車主。

3輛LUXGEN n⁷純電動休旅車（市價約99.9萬/台） 則開在永和永貞、台中寶慶、鹿港門市，得主分別為全聯福利卡號碼「9999000008334138」、「9999000007209818」、「9999000001589951」。

永和永貞門市大獎得主購買300元福利熊蛇年生肖福袋、680元bodum哥本哈根保溫瓶福袋；台中寶慶、鹿港門市大獎得主則各購買4900元萬國通路行李箱，便獲得大獎。

全聯攜手Netflix超人氣原創韓劇《魷魚遊戲》第2季，打造最強檔期「全聯經濟魷戲」，大獎抽市價超過190萬的「VOLVO純電休旅車」（2名），也於今晚直播開獎抽出。

全聯福利卡號為「9999000000775238」、「9999000001698028」，分別開在全聯內湖舊宗、花壇學前門市，受幸運之神眷顧，抱走百萬純電休旅車。

全聯表示，今晚揭曉的所有中獎號碼已公布於全聯官方網站的「公告及中獎」專區，消費者可自行至官網查詢。得獎者須於指定日期前填寫完整領獎申請書，並檢附相關資料，掛號（以郵戳為憑）寄回領獎小組，千萬別錯過領獎時間。

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