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聖暉*去年獲利年增逾4成 下半年擬配發10元現金股利

2025/02/27 21:33

聖暉*2024年每股稅後盈餘（EPS）達21.09元。（圖取自官網）聖暉*2024年每股稅後盈餘（EPS）達21.09元。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）2024年稅後淨利26.2億元，年增42％，每股稅後盈餘（EPS）達21.09元；董事會決議2024年下半年盈餘分配案，擬每股配發10元現金股利（以每股面額5元計算），若加計上半年配發5元，全年共配發15元現金股利，創新高，配息率達71％。

聖暉*今公布2024年第四季營收為95億元，季增25％、年增43％，稅後淨利7.4億元，季增19％、年增117％，每股稅後盈餘（EPS）達6元，季增19％、年增118％。2024年全年營收302.5億元、年增21％，稅後淨利歸屬母公司業者26.2億元，年增42％，每股稅後盈餘（EPS）達21.09元，年增40％。

聖暉*表示，第四季及全年營收、獲利皆繳出歷史新高成績，主要受惠台灣、中國及東南亞等地區客戶專案工程施作認列案量明顯增加，台灣2024年全年營收年增33％，東南亞地區訂單認列暢旺，帶動東南亞地區2024年全年營收創歷年新高，佔整體營收比重提升至14％。

聖暉*指出，由於持續滿足多元產業客戶專案訂單需求，且擴大業務接單利基，與持續優化專案管理結構、擴大區域在地團隊人力及完善供應鏈管理等，進而帶動2024年全年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達21％、14％、11％，皆較前一年持續進步。

聖暉*表示，隨著客戶區域化佈局的擴大與新一輪擴廠需求的帶動，市場需求持續增溫，目前，多元產業客戶的專案工程訂單維持高水位，能見度良好，預期將進一步推動今年營運表現再創新高。

聖暉*也指出，2025年隨著高效能AI模型技術突破，有機會催化邊緣裝置AI應用普及，掀起邊緣AI市場高速成長，將促進邊緣AI的廠辦規模擴大，進而帶動相關上中下游產業鏈加大投資計畫。聖暉*將直接與間接受惠，有機會持續增添急單需求，助益集團增添強勁營運動能。

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