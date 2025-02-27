台灣半導體無可撼動 郭智輝：一定保住關鍵技術不外流

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝強調，台灣半導體產業是沒有任何人能撼動的技術，但凡關鍵技術與供應鏈掌握在台灣手上，即使廠商移至國境之外，客戶都必須跟台灣購買，台灣一定會保住關鍵技術。

郭智輝今在媒體座談會上，談及川普關稅政策對我國半導體影響，他表示，經濟部任務是蒐集情資與分析，提供談判單位官員與美國對口溝通，好好為國內產業爭取條件，談判內容等待塵埃落定後再對外說明。

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郭智輝強調，內行人知道台灣的半導體先進技術，實質上領先全球非常多，信賴台灣五大產業之首就是半導體，市場亦關切台積電是否會變成美積電、歐積電、日積電，「供應鏈如果掌握在台灣手上，不管是在世界哪一個角落，客戶都是必須跟台灣供應鏈購買最好、最適合的產品」。

至於經濟部投審會是否會因台積電特殊性而鬆綁投資規範，郭智輝強調，答案是「不會」，政府就是依法依規來處理，運作機制就是如此。他也強調，現行法規是台商只有去中國才有N+1限制，一定會保住關鍵技術，讓大家放心。

郭智輝強調，在台灣，企業競爭力並非來自政府，全球民主國家中，絕對沒有一個國家會用國家的力量影響企業活動，唯有極權國家才會濫用權力，因此台灣要突破極權國家的限制，並要以民主供應鏈進行倡議，這是下一個關鍵變數。

郭智輝表示，民主供應鏈將會快速與所有供應鏈廠商協商討論，促使供應鏈廠商能夠把研發中心放在台灣，生產端也就會接近台灣。

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