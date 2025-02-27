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維田2024年每股賺1.59元 現金股利1.5元

2025/02/27 20:31

維田董事會決議配發現金股利1.5元。（維田提供）維田董事會決議配發現金股利1.5元。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）2024年每股盈餘（EPS）1.59元，董事會決議配發現金股利1.5元，配發率94.33%，以今日收盤價60.3元計算，殖利率約為2.49%；管理層表示，受惠AI邊緣運算技術持續發展，今年營運可望逐步回溫，後續將審慎應對國際情勢變化。

維田回顧2024年整體營運狀況，受到歐洲製造業景氣復甦不如預期，加上地緣政治紛擾，以及美國總統大選帶來的貿易政策不確定性等因素影響，市況略顯低迷，客戶觀望氣氛濃厚，此外，去年大環境致使部分企業資本支出遞延，造成需求減緩，部分出貨也因此暫時延後。

維田預期，今年上半全球經濟與歐洲製造業景氣將能逐漸回溫，進一步推升市況改善，但是仍須注意美國關稅政策帶來的產業鏈生態變化，公司將予以密切關注，展現一貫的韌性與彈性，隨時做好應對準備，盼營運漸入佳境，重返成長軌道，審慎看待2025營運發展。

維田目前針對AI應用，已推出完整的AI工業電腦產品線，提供邊緣運算解決方案，並攜手策略投資軟體夥伴提供客戶軟硬整合解決方案，加速實現企業端的AI佈署，管理層預計3月參加全球最大工業電腦展「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展 （Embedded World 2025）」，展出旗下全新系列產品。

此外，維田在電動車充電樁人機介面解決方案、能源管理、能源監控等產品線布局已久並持續發酵，陸續見到耕耘成果，且因導入AI邊緣運算技術，不排除能夠持續帶來市場需求，再添2025成長動能。

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