虛擬直播挹注成長 17LIVE營收減幅縮小

虛擬內容成為17LIVE集團的成長動能之一。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕在新加坡上市的直播平台17LIVE集團今天公布2024年財報，去年營業收入為1.9億美元、年減31.6%，淨利為8250萬美元、年減28.2%。17LIVE指出，虛擬直播（VLiver）業務的相關營收去年成長超過一倍，從前一年的500萬美元成長到1100萬美元，顯示虛擬內容成為集團新業務的成長動能之一。

17LIVE強調，從去年上半年與下半年報表現來看，下半年成功將營業收入下降幅度縮減9.5%（上半年營收下降幅度為20.9%，而下半年營收下降幅度為11.4%）。去年全球大環境充滿不確定性，加上疫情流量流失，市場競爭更加激烈，但17LIVE營運依舊維持穩健。

請繼續往下閱讀...

17LIVE表示，為了在直播產業持續成長，集團發展3大核心策略：

1、強化平台。17LIVE針對平台主播與用戶開發許多新功能，例如AI Co-host（AI助理主持人），讓主播開播時，多了一位虛擬幫手協助經營直播間氛圍，像是跟用戶打招呼、介紹活動、鼓勵用戶購買虛擬禮物等，讓主播在直播時可以更專注在與用戶互動，進而強化互動黏著度。

2、降低進入門檻，促進主播數成長。為網羅更多虛擬主播人才，17LIVE推出虛擬主播角色製作工具「V-Create」，讓更多想投入虛擬主播內容創作者的使用者，零成本打造自己專屬的虛擬主播角色，且用手機即能開播，無需其他硬體或軟體設備，大幅降低虛擬主播的進入門檻。

3、營收多元化，打造IP驅動生態系。17LIVE去年成功收購日本娛樂產業新創公司mikai（日本虛擬主播經紀公司認知度調查前10大公司），mikai的虛擬內容資源和虛擬主播IP，為17LIVE平台注入更豐富的內容，有助於平台成長和長期持續性的發展。

展望未來，17LIVE表示「營收已重新回到成長軌道」，而AI技術、虛擬主播IP與平台業務的整合發展，將成為集團再次升級的主要驅動角色，此外，17LIVE將持續推動策略性夥伴關係合作，以利於全球市場擴張，特別是在亞洲市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法