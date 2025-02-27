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研華去年每股盈餘10.45元 現金股利8.4元

2025/02/27 19:52

研華董事會今日決議配發現金股利8.4元。（資料照）研華董事會今日決議配發現金股利8.4元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）2024年每股盈餘（EPS）10.45元，董事會今日決議配發現金股利8.4元，配息率80.38%，以今日收盤價406元計算，殖利率約2.06%，預計5月29日將在內湖召開年度股東常會。

研華2024全年營收597.86億元、年減7%；毛利率40.77%、年增0.25個百分點；營益率15.14%、年增3.64個百分點；歸屬於母公司業主淨利90.05億元、年減16.9%；每股盈餘10.45元、年減17.39%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2024年營運環境仍然受到全球高通膨、地緣政治、美國大選等系統性風險等多重挑戰，儘管全年營收、營業利益與淨利均衰退，但受惠於有效控管、優化營運效率與成本結構，毛利率仍維持穩健。

陳清熙觀察，去年全球各地的營運表現來看，以台灣市場表現最為突出，業績貢獻年增17%，北美及歐洲則較2023年雙位數衰退，中國、北亞及新興市場則個位數年減；各事業群表現方面，僅工業物聯網事業群 （IIoT）營收年增1%，其餘事業群年對年表現均為衰退。

陳清熙說，研華在去年第4季的接單出貨比值（BB Ratio）已提升至1.12，若以各個市場來看，中國市場微幅上升至1.02，北美市場1.07、歐洲市場1.08，展望今年的接單動能可望回溫至以往水準，且由於AI邊緣運算技術持續擴大應用領域，有助於提升旗下產品滲透率，推升營運表現穩健，成長動能可期。

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