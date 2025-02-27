緯穎去年財報各項指標創高 配息74元

緯穎2024年業績亮眼。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）2024年度合併營收、獲利、基本每股盈餘、毛利率、營益率、稅後淨利率均創歷史新高，董事會今日通過盈餘分派案，擬配發現金股利74元，配發率58.46%，以今日收盤價1965元計算，殖利率約3.76%。

緯穎去年第4季營收1156.14億元、年增97.5%；毛利率9.4%、年減1.6個百分點；營益率7%、年減0.9個百分點；淨利率6.1%、年增0.1個百分點；每股盈餘37.92元，高於去年同期的20.10元，第4季合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高，主要是受惠於通用伺服器與AI伺服器需求旺盛。

請繼續往下閱讀...

緯穎2024年營收3605.41億元、年增49.0%；毛利率10.4%、年增1.0個百分點；營益率7.8%、年增1.2個百分點；稅後淨利為227.76億元、年增89.1%；淨利率6.3%、年增1.3個百分點；每股盈餘（EPS）126.57元、年增83.75%。

緯穎因應近期國際情勢的不確定性，同時為了應對全球供應鏈重組的變化，董事會決定增資美國子公司WYMUS合計3億美元（約新台幣98.44億元），用於購置德州新廠房與相關建設所需，也將興建南科廠辦的資本支出預算額度提高至80億元，持續完備全球生產與交付能力。

緯穎決議於5月29日召開年度股東常會，現仍看好資料中心市場長期需求成長，持續深化投資與開發AI、運算與散熱等相關技術與產品，彈性調配全球產能，以因應政經局勢動態與客戶需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法