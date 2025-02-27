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難壓地頭蛇！賓士傳將在中國裁員15％

2025/02/27 19:41

賓士集團及其子公司計劃裁減多達15％的中國員工。（資料照，彭博）賓士集團及其子公司計劃裁減多達15％的中國員工。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，在中國汽車市場日益競爭激烈之下，德國豪華車廠賓士及其子公司計劃裁減多達15％在中國的員工，主要涉及銷售和汽車金融兩大部門。

綜合外媒報導，知情人士表示，這次裁員主要集中在賓士汽車銷售有限公司，以及賓士汽車金融有限公司，將解僱這些部門約10%至15%的員工。

知情人士表示，裁員已持續一段時間，並在本月開始擴大和加速。本次裁員也包括對固定期限合約到期的員工不再續約，最終裁員規模是否會達到15％的上限尚不確定。知情人士更稱，公司還計劃今年稍後在IT服務和法律團隊等其他部門進行類似的裁員。

報導指出，賓士在中國裁員表明外國汽車製造商在中國的艱難處境，以比亞迪為首的中國汽車製造商，憑藉更快的新車上市速度、高科技電動汽車，贏得中國消費者的青睞，傳統車企則迅速敗下陣來。此外，經濟放緩使中國消費者支出更加謹慎，對外國車企而言則是雪上加霜。

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